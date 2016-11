Die Regentschaft des Volkes sei unersetzbar - mit einem leidenschaftlichen Bekenntnis zur Demokratie und unter tosendem Applaus hat sich der scheidende US-Präsident Obama in Griechenland verabschiedet. Am Abend trifft sich Obama mit Kanzlerin Merkel in Berlin.

Mit einem flammenden Bekenntnis zu den Prinzipien der Demokratie hat sich der scheidende US-Präsident Barack Obama in seiner letzten großen Rede außerhalb der USA in Griechenland verabschiedet. Unter tosendem Applaus beschwor er in Athen - "der Wiege der Demokratie" - Errungenschaften wie Religionsfreiheit, Gewaltenteilung und Menschenrechte.

"Die frühesten Formen der Demokratie in Athen waren weit davon entfernt, perfekt zu sein, genauso wie die frühesten Formen der amerikanischen Demokratie nicht perfekt waren", rief Obama seinen Zuhörern zu. Dennoch sei die Regentschaft des Volkes unersetzbar. Die Geschichte zeige, dass Länder mit demokratischer Führung gerechter, stabiler und erfolgreicher seien.

Obama hält Grundsatzrede in Athen

"Regierungen müssen Interessen der Bürger dienen"

Vielerorts herrsche derzeit Unsicherheit und Unbehagen. "So viele Leute auf der ganzen Welt werden manchmal in Versuchung geführt, von Zynismus und davon, sich nicht einzubringen, weil sie glauben, dass Politiker und Regierung sich nicht um sie scheren", sagte Obama weiter. Dem müsse man entschieden entgegentreten. "Wir müssen klarmachen, dass Regierungen dafür da sind, dem Interesse der Bürger zu dienen, und nicht umgekehrt."

Obama im Interview Der amtierende US-Präsident Barack Obama stellt sich bei seinem Besuch in Berlin morgen den Fragen von "Spiegel"-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer und WDR-Chefredakteurin Sonia Seymour Mikich. In dem Interview soll es unter anderem um die Wahl von Donald Trump, die Bilanz der Regierungszeit Obamas und das deutsch-amerikanische Verhältnis gehen. Das Interview wird nach einer verkürzten Ausgabe der tagesschau am Donnerstag ab 20.11 Uhr im Ersten ausgestrahlt. "Der Spiegel" berichtet ausführlich in seiner Ausgabe am 19. November.

Obama sagte weiter, viele Menschen fühlten sich ungerecht behandelt, fühlten sich abgehängt, weil durch die Globalisierung Firmen in andere Länder gehen oder weil Reichtum auf der Welt ungerecht verteilt sei. Nationalismus oder Abschottung aber seien die falsche Antwort: "Es ist unmöglich, dass wir uns voneinander abschotten. Wir leben in einer global vernetzten Welt, unser Wachstum wird von Innovationen geschaffen, davon, dass Ideen jederzeit Grenzen überwinden."

Obamas Rede war also auch ein Appell für weltweiten, freien Handel, für weltweite Partnerschaft.

Obama ist sich derzeit auf seiner Abschiedstour durch Europa. Noch heute wird er in Berlin erwartet, wo er bis Freitag bleiben wird. Es ist sein sechster Besuch in Deutschland - kein anderes Land hat er in seiner Amtszeit öfter besucht. Obama und Kanzlerin Merkel wollen gemeinsam im Hotel Adlon zu Abend essen.

Sie wurden in den vergangenen acht Jahren zu einem bewährten Gespann. Beide eint ein unaufgeregter Politikstil und ein ähnlicher Blick auf die Welt.

Merkel war für Obama wichtige Ansprechpartnerin

In seiner Amtszeit war Merkel für Obama als Regierungschefin der größten Volkswirtschaft in Europa nicht nur in ökonomischen Fragen eine wichtige Ansprechpartnerin, auch bei der Beilegung internationaler Krisen setzte Washington verstärkt auf die Bundesrepublik. Außenminister Frank-Walter Steinmeier und weitere deutsche Diplomaten spielten eine wichtige Rolle bei den Verhandlungen über das Atomabkommen mit dem Iran, auch in der Ukraine-Krise setzte Obama auf die Verhandlungsbemühungen der Kanzlerin.

Merkel und Obama setzten sich zudem beide für Freihandel ein und warben für das umstrittene TTIP-Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union. Als Obama der Kanzlerin im Juni 2011 die Freiheitsmedaille verlieh, die höchste zivile Auszeichnung der USA, pries er sie als "eloquente Stimme für Menschenrechte und Würde weltweit". Bestätigt sah sich der US-Präsident in seiner Einschätzung einige Jahre später durch die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin. Bei einem Besuch im vergangenen Frühjahr in Hannover sagte er, Merkel werde mit ihrer Entscheidung zur Aufnahme von Hilfesuchenden aus den Krisengebieten des Nahen Ostens "auf der richtigen Seite der Geschichte" stehen.

Kanzlerin Merkel im Gespräch mit US-Präsident Obama beim G7-Gipfel auf Schloss Elmau in Bayern (Archiv)

Doch das Verhältnis war nicht immer einfach

Doch nicht immer war das Verhältnis zwischen dem US-Präsidenten und der Kanzlerin so unkompliziert wie heute. Im Sommer 2008, als Obama noch Präsidentschaftskandidat war, verweigerte Merkel dem als Hoffnungsträger gefeierten Politiker den gewünschten Redeauftritt vor dem Brandenburger Tor. 2013 belasteten die ausufernden Spionageaktivitäten des US-Geheimdienstes NSA in Deutschland die Beziehungen, sogar das Handy von Merkel wurde offenbar abgehört. "Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht", sagte die Kanzlerin damals.

Berlin erteilt Schuldenschnitt Absage

Und kurz zuvor verfolgte Obama mit großer Skepsis die deutschen Rettungsbemühungen in der Euro-Krise. Der Präsident hielt den von der Bundesregierung verfochtenen Sparkurs für falsch. In diesem Punkt vertreten Obama und Merkel bis heute unterschiedliche Auffassungen: So forderte der US-Präsident bei seinem Abschiedsbesuch in Griechenland einen Schuldenschnitt für das Land.

Hier erteilte Berlin umgehend eine Absage. Man habe zur Kenntnis genommen, dass Obama auf die Bedeutung von Schuldenerleichterungen verwiesen habe, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Allerdings gebe es einen klaren Fahrplan in der Euro-Gruppe. Ähnlich äußerte sich auch Finanzminister Wolfgang Schäuble. "Wer jetzt sagt, wir erlassen euch die Schulden, der leistet den Griechen einen Bärendienst", sagte der CDU-Politiker laut der "Passauer Neuen Presse".

Mit Empörung reagierte Merkel im Oktober 2013 auf Berichte, dass ihr eigenes Handy von 2002 bis 2013 Ziel von US-Geheimdienst NSA ausgespäht wurde. Sie kritisierte das als Vertrauensbruch. Echte Konsequenzen hatte die Affäre aber nicht, da die Kanzlerin die Beziehungen zu den USA nicht gefährden wollte.

Und wie geht es weiter?

Nichtsdestotrotz wird Obama das Thema bei seinem Treffen mit Merkel voraussichtlich ansprechen. Wahrscheinlich reden beide auch über das Verhältnis zu Russland, denn darüber wollen die Kanzlerin und der US-Präsident auch am Freitag mit dem französischen Präsidenten Francois Hollande, dem italienischen Ministerpräsidenten Matteo Renzi, dem spanischen Regierungschef Mariano Rajoy und der britischen Premierministerin Theresa May beraten.

Doch das Hauptthema zwischen den beiden werden wohl die transatlantischen Beziehungen unter dem neuen Präsidenten Donald Trump sein. Denn zwischen dem Republikaner und Merkel gibt es nicht viele Gemeinsamkeiten. Dass Trump die Kanzlerin irgendwann einmal seine "engste internationale Verbündete" nennen wird, gilt als mehr als unwahrscheinlich. Und so betonte dann auch Obama: "Der nächste US-Präsident und ich könnten unterschiedlicher nicht sein. Aber wir haben eine Tradition. Der scheidende Präsident heißt den neuen willkommen." Und er ebnet ihm den Weg.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 16. November 2016 um 15:00 Uhr.