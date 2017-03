Regierungserklärung zur Türkei "Enge Verflechtungen - tiefe Differenzen"

Deutliche Kritik - und ein Appell für die deutsch-türkischen Beziehungen: Mit Blick auf das angespannte Verhältnis mit der Türkei hat Kanzlerin Merkel in ihrer Regierungserklärung beides nicht gescheut. Auch die EU-Handelspolitik kam zur Sprache.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das starke Interesse an engen deutsch-türkischen Beziehungen betont - trotz der zur Zeit "tiefen und ernsthaften Meinungsverschiedenheiten". "So unzumutbar manches ist - unser außen- und geopolitisches Interesse kann eine Entfernung der Türkei nicht sein", sagte Merkel im Bundestag in ihrer Regierungserklärung zum EU-Gipfel.

Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern seien dennoch intensiv und vielfältig. "Es lohnt sich, nach Kräften für die deutsch-türkischen Beziehungen einzutreten - allerdings auf Basis unserer Werte", sagte Merkel. Der Streit betreffe jedoch Grundsätzliches, etwa Presse-, Rede- und Versammlungsfreiheit in der Türkei. "All das legt die ganze Bundesregierung in all ihren Gesprächen wieder und wieder auf den Tisch", sagte die Kanzlerin. Mit Blick auf den deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel, der in der Türkei inhaftiert ist, betonte die Kanzlerin, die Bundesregierung setze sich mit aller Kraft für seine Freilassung ein.

"Nazi-Vergleich deplatziert"

Nazi-Vergleiche, wie sie kürzlich von der türkischen Regierung aufgrund der Absagen von Wahlkampfveranstaltungen türkischer Politiker in Deutschland getätigt wurden, seien "so deplatziert", dass man es eigentlich gar nicht kommentieren müsse. Ein Zusammenhang mit den Menschheitsverbrechen des Nationalsozialismus sei "auf gar keinen Fall" zulässig, betonte Merkel.

Solche Vergleiche müssten aufhören, auch im Ringen um das türkische Verfassungsreferendum für eine noch stärkere Stellung von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. Diese Reform nannte Merkel "mehr als problematisch". Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland seien gleichwohl möglich, sofern sie angekündigt seien und genehmigt werden könnten.

Bundestagspräsident Norbert Lammert warnte die Türkei vor der "Entwicklung zu einem zunehmend autokratischen Staat". Ein solcher Staat entferne sich "immer weiter von Europa, seinen Überzeugungen und demokratischen Standards", sagte der CDU-Politiker zum Auftakt der Bundestagssitzung.

Aufruf zu offener Handelspolitik

Bei ihrer Regierungserklärung vor dem zweitägigen EU-Gipfel in Brüssel rief Merkel die Europäische Union angesichts des protektionistischen Kurses von US-Präsident Donald Trump zu einer einigen und offenen Handelspolitik auf. "Auch wenn wir in Teilen der Welt nationalistische und protektionistische Ansätze auf dem Vormarsch sehen: Europa darf sich niemals einigeln, abschotten und zurückziehen." Den Namen Trump erwähnte sie nicht ausdrücklich. Merkel wird den US-Präsidenten kommende Woche in Washington erstmals persönlich treffen.

"Europa muss sich seine Offenheit gegenüber der Welt bewahren, auch und gerade in der Handelspolitik", forderte die Kanzlerin. Am Nachmittag trifft sie sich in Brüssel mit ihren EU-Kollegen zum Frühjahrsgipfel, bei dem die wirtschaftliche Lage in Europa im Zentrum steht. Weitere Themen sind abermals die Flüchtlingskrise, die Sicherheits- und Verteidigungspolitik und die Lage auf dem Westbalkan.

Merkel für Wiederwahl Tusks

Mit Blick auf den Streit mit Polen um die Wiederwahl des europäischen Ratspräsidenten Donald Tusk sagte Merkel, sie freue sich auf die Zusammenarbeit mit Tusk. "Ich sehe seine Wiederwahl als Zeichen der Stabilität für die gesamte Europäische Union an", so Merkel.

Trotz aller Differenzen zwischen den EU-Mitgliedsstaaten und dem Brexit gelte für die EU noch immer ein Satz aus den Römischen Verträgen von 2007: "Wir sind zu unserem Glück vereint", beendete Merkel ihre Rede.