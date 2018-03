Der Start der Lkw-Maut ging gründlich schief. Seit Jahren streiten sich deshalb Bund und Mautbetreiber vor einem Schiedsgericht. Einem "SZ"-Bericht zufolge summieren sich allein die Anwaltskosten auf fast 250 Millionen Euro.

Der Rechtsstreit zwischen Toll-Collect und Bundesregierung hat laut "Süddeutscher Zeitung" bislang Kosten von 244,6 Millionen Euro verursacht. Der größte Teil entfällt auf die Vergütung der Prozessvertreter des Bundes, zitiert die Zeitung aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des Haushaltspolitikers der Linken, Victor Perli.

Bei dem Streit geht es um die verspätete Einführung der Lkw-Maut im Jahr 2005. In den Schiedsverfahren will der Bund Schadenersatz für die entgangenen Einnahmen sowie Vertragsstrafen geltend machen. In einem zweiten Verfahren macht Toll Collect als Betreiber des Mautsystems gegen den Bund Ansprüche auf Vergütung für den Betrieb des Systems geltend.

Der Bund fordert nach Angaben der "SZ" in den zwei Verfahren insgesamt inzwischen rund 9,5 Milliarden Euro von Toll Collect. Das Unternehmen wiederum fordert in den beiden Verfahren 4,9 Milliarden Euro vom Bund.

Der Start der Lkw-Maut beschäftigt weiterhin Anwälte.

"Steuerzahlern droht Milliardenschaden"

"Allein knapp 250 Millionen Euro für die anwaltliche Vertretung - schon das zeigt den Irrsinn des Toll-Collect-Desasters", sagte Perli der "SZ". "Auch nach 13 Jahren Rechtsstreit ist noch immer nicht geklärt, ob der Bund den Betreibern mehrere Milliarden schuldet oder umgekehrt. Den Steuerzahlern droht ein Milliardenschaden." Die Privatisierung des Maut-Betriebs habe sich als teure Scheinlösung erwiesen, warnt Perli.

Zuletzt war bekannt geworden, dass der Mautbetreiber Toll Collect vorübergehend verstaatlicht werden soll, wenn der derzeitige Vertrag im August ausläuft. Der Bund will die Anteile an der Betreibergesellschaft zum 1. September 2018 übernehmen und sie an den erfolgreichen Bieter veräußern, der im Vergabeverfahren den Zuschlag erhält.