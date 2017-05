Verteidigungsministerin von der Leyen ist sich sicher, dass weitere rechtsextreme Vorfälle in der Bundeswehr bekannt werden: "Das ist meine tiefe Überzeugung", sagte sie in den tagesthemen. Sie werfe sich vor, "nicht früher und tiefer gegraben" zu haben.

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen geht davon aus, dass noch weitere rechtsextreme Vorfälle in der Bundeswehr öffentlich werden. Die Ermittlungen liefen zwar noch, sagte sie in den tagesthemen. "Wir müssen uns darauf einstellen - das ist meine tiefe Überzeugung - dass das, was wir bisher wissen, nicht alles ist, sondern dass sich dort noch mehr zeigen wird", so die Ministerin. Dies sei besonders bitter, da die große Mehrheit der Bundeswehr "einen tadellosen Dienst leistet".

"Das bereue ich"

Zuvor hatte die pauschale Kritik von der Leyens, es gebe in der Truppe "Führungsschwäche" und ein "Haltungsproblem" für scharfe Kritik gesorgt. Daraufhin hatte die Verteidigungsministerin sich bei einem Treffen mit etwa 100 Führungskräften der Armee entschuldigt.

Auch in den tagesthemen sparte von der Leyen nun nicht mit Lob für die Soldatinnen und Soldaten: Die Truppe sei fantastisch und halte "für unsere Freiheit und unsere Sicherheit den Kopf hin". "Ich bereue, dass ich das nicht ganz am Anfang gesagt habe", so von der Leyen. Trotzdem müssten die Probleme angesprochen und nun auch gemeinsam angegangen werden.

Sie werfe sich selber vor, "dass ich nicht früher und tiefer gegraben habe", sagte die Ministerin: "Da habe ich einen Fehler gemacht."

"Die Masterarbeit war glasklar rassistisch"

"Es stehe aber außer Frage, dass der Fall des Soldaten A. bereits 2013 aus der Bundeswehr an den MAD hätte gemeldet werden müssen. "Damals hat A. seine Masterarbeit abgegeben - und diese Masterarbeit ist glasklar rassistisch und stramm rechtsextrem", betonte von der Leyen. Trotzdem sei dem Mann in der Truppe eine zweite Chance gegeben worden "und er hat Karriere bei der Bundeswehr gemacht".

Ursula von der Leyen, Bundesverteidigungsministerin, über ihre Kritik an der Bundeswehr

"Wir müssen höhere Ansprüche an uns selber stellen"

Sie wolle nun gemeinsam mit der Bundeswehr die Vorkommnisse aufarbeiten, so die Ministerin. Es werde oft gesagt, dass die Bundeswehr ein Spiegel der Gesellschaft sei und es stimme, dass sie mitten in der Gesellschaft verankert sei. "Aber ich finde, wir müssen höhere Ansprüche an uns stellen, denn bei uns werden immerhin Sodatinnen und Soldaten an schweren Waffen ausgebildet, sie werden zu Einzelkämpfern ausgebildet - und deshalb darf es bei uns Null Toleranz geben."