Zustand der Laubwälder Deutlich schlechter

Einmal tief durchatmen - dafür gehen Millionen Deutsche regelmäßig in den Wald. Doch der Zustand der Laubwälder hat sich in den vergangenen 30 Jahren deutlich verschlechtert. Das hat viele Ursachen.

Das deutsche Wandererlebnis wird zunehmend vom schlechten Zustand der Laubwälder überschattet. Zu diesem Ergebnis kommt das Bundeslandwirtschaftsministerium in seiner heute veröffentlichten Studie, dem Waldbericht. So überschreiten die Stickstoffeinträge an vielen Orten die kritischen Werte. Sie reichern sich in den Waldböden an, belasten das Grundwasser und beeinträchtigen den Gesundheitszustand der Bäume.

Jährlich 300 Hektar durch Brände geschädigt

Auch die Baumkronen sind lichter geworden. Im vergangenen Jahr verloren sie rund 29 Prozent ihrer Blätter. 1984 waren es noch 17 Prozent gewesen. Der Zustand von Fichten und Kronen ist dagegen gleich geblieben, und der Kronenzustand anderer Nadelbäume hat sich seit Messbeginn sogar leicht verbessert. Über alle Baumarten hinweg sind ältere Bäume stärker betroffen als jüngere.

Ursachen der Schäden sind Luftverunreinigungen, die Zerschneidungen von Waldgebieten und der Klimawandel. Von Extremereignissen wie Orkanen blieben die Wälder zwischen 2009 und 2017 zwar verschont, aber die Witterung in Deutschland war für den Wald zu trocken. Stärker zu Buche schlugen Waldbrände. Im Mittel werden in Deutschland jährlich etwa 300 Hektar Wald durch Brände geschädigt, insbesondere in Brandenburg, Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Insgesamt liegen die Schäden jedoch deutlich unterhalb der Höchstwerte etwa des Jahres 2003.

Mehr als 55 Millionen Waldspaziergänger jährlich

Waldgebiete sind in Deutschland je nach Bundesland unterschiedlich groß. So bilden Rheinland-Pfalz und Hessen mit jeweils 42 Prozent Fläche die Bundesländer mit den größten Waldgebieten. Schleswig-Holstein ist nur zu elf Prozent mit Wald bedeckt.

Mehr als 55 Millionen Menschen besuchen den Wald mindestens einmal im Jahr - um sich darin zu erholen und Sauerstoff zu tanken. Denn den produzieren die Wälder in Deutschland reichlich: 25 bis 38 Millionen Tonnen pro Jahr.