Neue Medikamente haben für die Hersteller den Charme, dass für sie höhere Preise verlangt werden können. Eine Untersuchung der Krankenkassen zeigt aber: Ein Drittel von ihnen ist ohne zusätzlichen Nutzen für Patienten.

Jedes dritte neu auf den Markt gebrachte Medikament hat keinen zusätzlichen Nutzen für die Patienten. Das geht aus einem Zwischenbericht der Krankenkassen hervor, aus dem die Zeitungen der Funke Mediengruppe zitieren. In dem Bericht heißt es weiter, ein weiteres Drittel habe nur einen zusätzlichen Nutzen für einen Teil der Patienten, der Rest bringe klare Verbesserungen für alle Betroffenen.

Ausgewertet wurden die 129 Medikamente, für die Krankenkassen und Pharmahersteller seit 2012 Preisverhandlungen geführt haben. Ein Großteil der neuen Medikamente, die in den vergangenen Jahren auf den Markt kamen, ist für die Behandlung von Krebserkrankungen, Infektionserkrankungen wie Hepatitis oder für Stoffwechselkrankheiten wie Diabetes gedacht, hieß es.

Einsparungen geringer als erhofft

Die Kassen müssen seit fünf Jahren alle neuen Medikamente auf ihren Nutzen und ihre Kosten hin untersuchen. Ziel der Reform war es, die die Ausgaben für Medikamente zu begrenzen. Insgesamt wurden dem Bericht zufolge in den fünf Jahren seit Inkrafttreten der Gesetzesnovelle durch die Preisverhandlungen rund 2,5 Milliarden Euro eingespart. Damit sei die Reform finanziell hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Ursprünglich sollten jedes Jahr zwei Milliarden Euro eingespart werden.

Gleichwohl seien die Nutzenbewertung und die Preisverhandlungen hilfreich, um "die Spreu vom Weizen zu trennen", sagte der Vizechef des Spitzenverbands der Krankenkassen, Johann-Magnus von Stackelberg, den Funke-Zeitungen. Künftig sollten niedergelassene Ärzte schnell und detailliert Informationen über den Nutzen neuer Medikamente bekommen. Dies könne alle zwei Wochen über ein Update der Praxissoftware geschehen.

Allein im vergangenen Jahr kamen 30 Medikamente mit neuem Wirkstoff auf den Markt. Ihr Nutzen ist umstritten.

Hersteller nehmen überhöhte Preise

Die Kassen beklagen seit längerem, dass häufig neuartige Arzneimittel verschrieben würden, obwohl diese gegenüber herkömmlichen Präparaten kaum einen Zusatznutzen hätten. Sie fordern, dass der zwischen Kassen und Herstellern ausgehandelte Preis für ein neues, innovatives Medikament nicht erst nach einem Jahr, sondern bereits vom ersten Tag der Zulassung an gelten soll.

"Wir zahlen leider manchmal Mondpreise - und das nicht nur bei Krebsmitteln, bei denen sich die Preise nicht immer am Nutzen und Innovationsgrad der Medikamente orientieren", kritisierte der neue Vorstandschef der Krankenkasse DAK-Gesundheit, Andreas Storm, in der "Süddeutschen Zeitung". Auch das geplante Gesetz zur Stärkung der Arzneimittelversorgung ändere daran "leider so gut wie nichts".

Dissens über Umsatzschwelle

Storm zufolge können bestimmte Mittel "mehrere zehntausend Euro für die Behandlung eines Patienten kosten". Nur wenn eine Umsatzschwelle von 250 Millionen Euro überschritten wird, soll künftig der ausgehandelte niedrigere sogenannte Erstattungsbetrag rückwirkend gelten. Diese geplante Umsatzschwelle hält Storm für viel zu hoch. 2015 wären nur drei Medikamente davon überhaupt betroffen gewesen.

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe vertrat dagegen die Ansicht, die Nutzenbewertung von Arzneimitteln und die anschließenden Preisverhandlungen führten zu "Kosteneinsparungen im Sinne der Versicherten". Dazu solle auch die geplante Umsatzschwelle beitragen.

Bilanz der Krankenkassen über neue Medikamente mit/ohne Mehrwert

B. Schmeitzner, ARD Berlin

04.01.2017 11:29 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.