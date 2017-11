Jamaika-Sondierungen "Komm mal rüber"

Vor der entscheidenden Woche der Jamaika-Sondierungen haben die Grünen von Union und FDP Kompromisse gefordert. Der ehemalige Umweltminister Trittin forderte, Kanzlerin Merkel müsse sich bewegen. Die FDP trat dem Eindruck entgegen, nur die Grünen machten Angebote.

Der linke Flügel der Grünen hat Union und FDP bei den Jamaika-Sondierungsgesprächen mangelnde Kompromissbereitschaft vorgeworfen. Die Verhandlungsleiterin der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, kritisierte in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", dass Union und FDP das Angebot der Grünen, Brücken zu bauen, noch nicht erwidert hätten. "Das war einer konstruktiven Arbeit in dieser Woche nicht zuträglich", so Göring-Eckardt. "Man kann dieses unwahrscheinliche Bündnis nicht in einer einzigen Nacht der langen Messer auf den Weg bringen."

Laut Göring-Eckardt brauche es Fortschritt "nicht nur im wichtigen Bereich des Klimaschutzes und in der Asylpolitik, sondern auch bei der Europa-, Außen- und Innenpolitik". Sie forderte Lösungen schon vor kommenden Donnerstag, den Kanzlerin Angela Merkel als Wunschtermin genannt hatte, um die Sondierungen abzuschließen. "Es kann nicht alles auf den bisher letzten geplanten Tag geschoben werden", sagte Göring-Eckardt.

Dissenslisten und Rückschritte

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Jürgen Trittin sagte bei einer Landesdelegiertenkonferenz seiner Partei in Hameln, bisher gebe es als Resultat der Gespräche nur Dissenslisten. Wenn Kanzlerin Merkel mit den Stimmen der Grünen wieder zur Kanzlerin gewählt werde wolle, müsse sie sich bewegen. "Komm mal rüber", rief er der CDU-Vorsitzenden zu.

Dem Berliner "Tagesspiegel" sagte der Ex-Umweltminister: "Diese Woche war für uns ernüchternd. Wenn heute Grünen-Parteitag wäre, müsste ich sagen: Von unserem Zehn-Punkte-Programm ist noch kein einziger Punkt umgesetzt. Für die Grünen steht es 0:10."

Laut Trittin habe es bei einigen Themenfeldern sogar Rückschritte gegeben. Er machte deutlich, dass die Grünen kein Regierungsbündnis eingehen würden, dessen Grundlagen nicht stimmten. "Ich glaube, wir Grünen müssen am wenigsten Angst vor Neuwahlen haben. CSU und CDU brauchen diese Koalition viel mehr als wir."

Parteichefin fordert "ambitionierte Maßnahmen"

Grünen-Parteichefin Simone Peter sagte, dass der Handlungsbedarf zum Erreichen der Klimaschutz-Ziele bis 2020 nicht Gegenstand von politischem Gefeilsche sein könne,. Der sei "wissenschaftlich klar benannt". "Wir müssen die Lücke füllen, statt sie kleinzureden. Deswegen brauchen wir ambitionierte Maßnahmen, um das vereinbarte Bekenntnis zu den Klimazielen zu erreichen."

Der politische Geschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, sagte: "Am Ende der Woche haben wir verbale Aufgeschlossenheit bei weitgehender Verhaltensstarre der anderen Parteien. Das reicht noch nicht."

Zwischenfazit zum Ende der zweiten Sondierungsrunde

FDP weist Kritik zurück, Merkel fordert Rücksicht auf Wirtschaft

Die FDP trat dem Eindruck entgegen, nur die Grünen machten in den Sondierungsgesprächen Kompromissangebote und die anderen Parteien reagierten darauf nicht. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Marco Buschmann, sprach in der "FAS" von einer "klassischen Wahrnehmungsverzerrung": "Jeder sieht nur, was er selbst für die Verhandlungen tut. Aber auch wir haben schon einiges abgeräumt. Die Grünen können beruhigt sein: Es tun auch andere etwas."

FDP-Chef Christian Lindner mit CDU-Chefin Angela Merkel und Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt

Kanzlerin Merkel mahnte in ihrem wöchentlichen Podcast an, mehr Klimaschutz zu wagen. Zugleich forderte sie jedoch Rücksicht auf wirtschaftliche Interessen. Merkel warnte vor Arbeitsplatzabbau in Deutschland durch zu strenge Auflagen. Es gehe darum, den "industriellen Kern" ohne zu großen Arbeitsplatzabbau weiterzuentwickeln. "Denn wenn Stahlwerke, Aluminiumwerke, Kupferhütten, wenn die alle unser Land verlassen und irgendwohin gehen, wo die Umweltvorschriften nicht so gut sind, dann haben wir für das Klima auf der Welt auch nichts gewonnen." Zugleich müsse die deutsche Wirtschaft in Sachen Umwelt- und Klimaverträglichkeit vorbildlich sein und entsprechende Umwelttechnologien entwickeln.

Morgen wollen die Parteichefs und Verhandlungsführer zu einem Spitzentreffen im kleinen Kreis zusammenkommen.

