Jamaika-Sondierungen Schreckgespenst Neuwahl

Falls Jamaika scheitert, gibt es nur eine Alternative: die Neuwahl. Wirklich vorstellen will sich das von den Beteiligten kaum jemand. Union, FDP und Grüne müssten befürchten, abgestraft zu werden - und für Merkel und Seehofer steht besonders viel auf dem Spiel.

Von Anja Günther, ARD-Hauptstadtstudio

Immer, wenn es zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen besonders knirscht und der Umgangston rau wird - und das war in den vergangenen Tagen ziemlich häufig der Fall - ist es wieder da, das Schreckgespenst: die Neuwahl. Die einzige Alternative, sollte es mit einem Jamaika-Bündnis nicht klappen.

Die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Julia Klöckner will davon nichts wissen. Sie empfiehlt: Man müsse auch ein bisschen ins Gelingen verliebt sein. "Manchmal geht es drei Schritte vor, dann wieder zwei zurück", sagt sie. "Aber man muss sich immer anschauen, was die Alternative ist. Und eine Neuwahl - ich glaube nicht, dass die Bevölkerung das gut fände."

Tina Hassel, ARD Berlin, zu den möglichen Knackpunkten

tagesthemen 21:45 Uhr, 03.11.2017







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-343645~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Kubicki hält ein Scheitern für möglich

Die Bevölkerung fände eine Neuwahl wahrscheinlich tatsächlich nicht besonders gut. Union, FDP und Grüne aber noch viel weniger. Denn sie können sich leicht ausrechnen, dass sie vom Wähler abgestraft würden, sollte nach wochenlangem Ringen keine Jamaika-Koalition zustande kommen. Da das aber natürlich ein rein hypothetisches Szenario ist, zeigt sich FDP-Chef Christian Lindner demonstrativ gelassen. "Wir haben extrem starke Nerven, sind sehr strapazierfähig und haben Freude auch am politischen Austausch", sagt er.

Bei FDP-Parteivize Wolfgang Kubicki klang das zuletzt anders. Kubicki erklärte in einem Zeitungsinterview, er halte ein Scheitern der Jamaika-Verhandlungen für möglich. Und: Die FDP habe keine Angst vor einer Neuwahl.

"Netter miteinander umgehen"

Provokante Äußerungen wie diese kennt Ministerpräsident Daniel Günther schon von den Jamaika-Koalitionsverhandlungen in Schleswig-Holstein, als der CDU-Politiker mit FDP und Grünen am Koalitionsvertrag feilte. Günther hält wenig davon, über eine mögliche Neuwahl zu orakeln. "Davon habe ich auch nichts gehalten, als Wolfgang Kubicki das in Schleswig-Holstein zwischendurch mal gesagt hat", erzählt er. "Da hat er auch immer Prognosen gemacht, wie wahrscheinlich es eigentlich ist, dass wir am Ende zusammen kommen. Letztlich war es egal, was er gesagt hat, denn wir sind zusammengekommen. Und ich hoffe, dass das auch in Berlin so ist."

Kubicki hat inzwischen sich selbst und alle anderen Sondierer zur Mäßigung aufgerufen. Das war aber offenbar nicht ganz allein seine Idee. Er sei dazu aufgefordert worden, verriet er. "Eine Aufforderung finde ich besonders lustig - dass wir alle netter miteinander umgehen sollen. Ich will meinen Beitrag dazu leisten, aber ich erwarte das von anderen eben auch."

Für Merkel und Seehofer steht viel auf dem Spiel

Können Harmonie, sachorientiertes Arbeiten und viel guter Wille die Gedanken an eine Neuwahl verdrängen? Anton Hofreiter von den Grünen sagte im Bayerischen Rundfunk, auch wenn Jamaika keine Wunschkoalition sei - das Bundestagswahlergebnis müsse man akzeptieren. "Auch wenn die Gespräche schwierig sind, halte ich überhaupt nichts davon, zu sagen: Ach Gott, dann machen wir halt eine Neuwahl."

Für die Kanzlerin und CDU-Bundesvorsitzende Angela Merkel und für CSU-Chef Horst Seehofer steht besonders viel auf dem Spiel. Gelingt die Jamaika-Koalition nicht, sind ihre Jobs möglicherweise in Gefahr. Alle müssten sich jetzt Mühe geben, betonte daher Seehofer: "Es kommt jetzt weniger darauf an, was in schönen Worten gesagt wird, sondern was wir tun."

Der Fahrplan jedenfalls steht: Voraussichtlich am 16. November soll sich entscheiden, ob nach der Sondierungsphase der Daumen für Jamaika nach oben oder nach unten zeigt. Und ob damit das Neuwahl-Gespenst in Schach gehalten werden kann.

Sondierungsphase II: Alle kompromissbereit oder droht Neuwahl-Gespenst?

Anja Günther, ARD Berlin

03.11.2017 22:08 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichteten die tagesthemen am 03. November 2017 um 21:45 Uhr.