Jamaika-Sondierungen Mit alten Baustellen in die neue Woche

Die Jamaika-Sondierungen gehen in die nächste Runde - doch die Stimmung zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen könnte besser sein: Nachdem die Gespräche bei den Themen Flüchtlingspolitik und Klima ins Stocken geraten waren, gab es am Wochenende vor allem Forderungen und Vorwürfe.

Ein Teffen der Parteispitzen am Sonntagabend sollte die Wogen glätten, damit die neue Sondierungswoche für eine Jamaika-Koalition nicht so beginnt wie die vergangene endete: mit Stillstand. Denn die Differenzen in wichtigen Themengebieten - konkret bei der Zuwanderung und Flüchtlingspolitik sowie beim Klimaschutz - waren beim Sondierungstreffen am Donnerstag deutlich zutage getreten.

Zwar bemühte sich Kanzleramtschef Peter Altmaier im Bericht aus Berlin um Optimismus: Man sei nach den ersten Gesprächen näher an der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen als dies vor Kurzem noch den Anschein hatte, so der CDU-Politiker.

"Bundeshaushalt ist in guter Verfassung"

Gegenseitige Vorwürfe

Grünen-Politiker Jürgen Trittin griff Union und FDP scharf an und forderte eine Umsetzung der Klimaziele.

Doch auszuräumen und auszugleichen hatten die Vorsitzenden von SPD, CDU, CSU, Grünen und FDP bei ihrem abendlichen Treffen reichlich, denn das Wochenende war von gegenseitigen Vorwürfen geprägt: Grünen-Unterhändler Jürgen Trittin griff Union und FDP scharf an. "Der Klamauk zu den Klimazielen muss aufhören", sagte Trittin dem "Spiegel". "Es waren Regierungen mit CDU- und FDP-Beteiligung, die diese Verpflichtungen vollmundig eingegangen sind, aber jahrelang nicht erfüllt haben." Die Grünen "wollen genau diese Ziele jetzt umsetzen - und wieder stehen FDP und Union auf der Bremse", so Trittin. "Das ist ein Stück aus dem Tollhaus."

Alexander Dobrindt erneuerte eine entscheidende Bedingung der CSU für eine Koalition: eine Begrenzung der Zuwanderung.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt wiederum warf den Grünen vor, das Scheitern einer Jamaika-Koalition zu provozieren. Der "Bild"-Zeitung sagte er, "wer vollkommen unreflektiert von der Flüchtlingskrise, der Polarisierung in unserem Land, den daraus resultierenden Wahlerfolgen der AfD und den Spannungen in Europa seine Argumente vorträgt, der scheint an einer Regierungsbildung kein ernsthaftes Interesse zu haben". Dobrindt bekräftigte an dieser Stelle erneut die CSU-Bedingung für eine Koalition beim Thema Zuwanderung: die alt bekannte und nun unter neuem Namen geforderte Obergrenze. So werde die CSU einer Koalition ohne klare Begrenzung der Zuwanderung nicht zustimmen.

FDP-Chef Christian Lindner sagte in der "Bild am Sonntag": "Wenn die Grünen sich bei den zukünftigen Gesprächen nicht bewegen, bleibt Jamaika ein Luftschloss."

Große Sondierungsrunde am Nachmittag

CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn warnte in der "Rheinischen Post" die Mitglieder der Sondierungsverhandlungen: "Das klappt nicht als Egotrip, sondern nur als Gruppenreise, bei der alle Beteiligten wollen, dass es klappt."

Die kleine Runde der Verhandler von CDU, CSU, FDP und Grünen berät am Montag zunächst über Bildung und Digitales, dann über Arbeit, Rente, Gesundheit und Pflege sowie über Inneres und Recht. Am späteren Nachmittag will die große Gruppe mit mehr als 50 Teilnehmern eine Zwischenbilanz zum bisherigen Stand der Dinge ziehen.