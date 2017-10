Grüne und FDP Die Kleinen beschnuppern sich

Sich näher kennenlernen und herausfinden, ob man zueinander passt - auch wenn es auf den ersten Blick anders scheint: Das Polit-Dating in Berlin geht in die zweite Runde. Heute berieten Liberale und Grüne miteinander. Ihr Motto: "Die Stimmung etwas aufhellen."

"Jetzt geht es erst mal darum, dass man sich kennenlernt. Die FDP war die letzten vier Jahre ja nicht so oft in Berlin." Mit diesen Worten ist Grünen-Chef Cem Özdemir in das erste Sondierungsgespräch mit den Liberalen gegangen. Nachdem sich Grüne und FDP am Mittwoch separat mit CDU und CSU getroffen hatten, berieten sie am Nachmittag unter sich, um zu schauen, ob die inhaltlichen Differenzen zu überwinden sind. Jeweils sechs Unterhändler beider Parteien saßen in der Parlamentarischen Gesellschaft in Berlin zusammen.

Beide Parteien hatten sich insbesondere im Schlussspurt des Bundestagswahlkampfs hart attackiert. Das Treffen sollte daher auch eine Vertrauensbasis schaffen. "Jetzt geht es darum, die Stimmung etwas aufzuhellen, denn gerade zwischen Grünen und uns war es in der Vergangenheit nicht besonders herzlich", sagte der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki. Özdemir erwartete schwierige Gespräche bei den Themen Klima- und Europapolitik. Gemeinsamkeiten mit der FDP gebe es dagegen in den Bereichen Digitalisierung und Bürgerrechte.

Sondierungsgespräche zwischen Grünen und FDP

Lindner pocht auf konkrete Verabredungen

FDP-Chef Christian Lindner bezeichnete es als völlig offen, ob es zu Koalitionsverhandlungen kommt. Die Wahrscheinlichkeit liege bei 50:50. Zugleich drängte er auf konkrete Festlegungen in den Gesprächen. "Je widersprüchlicher Programme und Wähleraufträge von Parteien sein könnten, desto konkreter sollte die Verabredung zu Beginn einer gemeinsamen Reise sein, damit man auch den gemeinsamen Zielort erreicht und nicht ganz woanders rauskommt", sagte er bei einer Buchvorstellung.

Wenn er sich die Verhandlungsdelegation der Grünen anschaue, habe er den Eindruck, dass diese wegen unterschiedlicher Sichtweisen und Anschauungen mit sich selbst zu verhandeln habe.

Oliver Köhr, ARD Berlin, mit einer Einschätzung

Spitzen gegen die Kanzlerin

Zugleich provozierte er die Union mit Äußerungen zur Zukunft von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die CDU-Vorsitzende habe nach der Bundestagswahl "einen deutlich spürbaren Autoritätsverlust" erlitten, sagte Lindner dem Magazin "Stern". "Ich erwarte, dass in der CDU in den nächsten vier Jahren eine Debatte über die Nachfolge von Angela Merkel eröffnet wird." Ob die CDU-Chefin die volle Distanz von vier weiteren Jahren im Kanzleramt bleiben werde, sei "schwer zu sagen".

Merkel regiert seit zwölf Jahren. Bei der Bundestagswahl war die von ihr geführte CDU zusammen mit der CSU auf das schwächste Unionsergebnis seit der ersten Bundestagswahl 1949 abgestürzt, war aber trotzdem stärkste Kraft geworden. Da die SPD nach ihrer historischen Wahlniederlage in die Opposition will, spricht die Union nun mit FDP und Grünen über ein Regierungsbündnis. Am Freitag wollen sich alle erstmals in großer Runde treffen.