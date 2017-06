Gleise

ICE entgleist in Köln bei Rangierfahrt.

Keine Passagiere an Bord.

Blockiertes Gleis führt zu Verspätungen.

Gegen sieben Uhr am Sonntagmorgen (04.06.2017) war der ICE auf einer Rangierfahrt. "Dabei sind bei zwei Wagen Räder aus den Gleisen gesprungen", sagte ein Bahnsprecher dem WDR. Daraufhin ist der Zug entgleist. Die Ursache kennt die Bahn noch nicht. Da es sich lediglich um eine Leerfahrt auf dem Betriebsgelände in Köln-Nippes handelte, saßen keine Passagiere in dem Zug. Der Lokführer blieb unverletzt.

Verspätungen bis Sonntagabend möglich

Der entgleiste Zug blockierte den ganzen Tag über die Strecke. Dadurch kam es nach Angaben einer Bahnsprecherin immer wieder zu Verspätungen rund um den Kölner Hauptbahnhof. Ein Gerätewagen muss den ICE vor Ort erst wieder auf die Schienen heben. Dies sollte am Sonntagabend erfolgen.

Die Deutsche Bahn rechnete mit Störungen bis zum späten Sonntagabend. Reisende sollten sich auf den Seiten der Bahn, in den Reisezentren oder per Bahn-App über ihre Züge informieren.

Betroffen waren nur Züge, die in Köln bereitgestellt wurden und starteten. Die Bahn holte so lange Züge aus anderen Betriebswerken und stellte endende Züge woanders ab - genau das sorgte für die Verspätungen.

Die Situation nach dem ICE-Unfall in Dortmund

Erinnerungen an entgleisten ICE in Dortmund

Erst Anfang Mai 2017 war ein ICE am Dortmunder Hauptbahnhof aus den Schienen gesprungen und hatte dabei sechs Weichen und mehrere hundert Meter Schienen zerstört. Nach dem Unfall mussten Gleise gesperrt worden. Zahlreiche Züge im Fern- und Regionalverkehr fielen aus oder wurden umgeleitet. Der Sachschaden ging nach Angaben der Bahn in die Millionenhöhe. Erst nach drei Wochen rollte der Verkehr wieder planmäßig.

Weiche schwebt ein

Teure neue Weichen

Die neu eingebauten Weichen kommen nicht von der Stange, sie sind Maßanfertigungen mit einer Sonderlegierung. Ein Spezialkran musste die Weichen schließlich auf dem Schotter platzieren. Ein Job für Spezialisten. Und der Preis für die Weiche? Ein komplizierte Weiche ohne Einbau koste 150.000 bis 200.000 Euro, erklärte ein Bahnmitarbeiter dem WDR.