Mordfall in Herne Haftbefehl gegen Marcel H. erlassen

Spurensicherung in Herne

Richter erlässt Haftbefehl gegen Marcel H.

Spurensicherung nach wie vor am Ort

Bisher keine Angaben zu weiterem Todesopfer

Nach der Tötung eines Neunjährigen sitzt der Tatverdächtige Marcel H. in Haft. Er hatte sich nach drei Tagen auf der Flucht gestellt - und wohl einen weiteren Mord gestanden. Bei dem Haftbefehl gehe es bislang um die Tötung des Neunjährigen. "Der Haftbefehl wird wahrscheinlich noch erweitert", sagte der Bochumer Oberstaatsanwalt Paul Jansen am Freitag (10.03.2017).

Nach der Festnahme von Marcel H., der am Montag (06.03.2017) den neunjährigen Nachbarssohn mit einem Messer getötet haben soll, laufen die Ermittlungen weiter auf Hochtouren. Die Spurensicherung untersucht auch am Freitag die Wohnung eines Mehrfamilienhauses, in der am Abend zuvor ein toter Mann gefunden wurde. Der Hinweis auf einen Brand in dieser Wohnung kam von dem Verdächtigen selbst.

Tatverdächtiger soll dem Haftrichter vorgeführt werden

Der Tote, den die Feuerwehr daraufhin in der Wohnung fand, wurde am Freitag von Gerichtsmedizinern untersucht. Zur Identität des Mannes machte die Polizei bisher keine Angaben. Am Nachmittag sollen in einer gemeinsamen Pressekonferenz der Polizei und Staatsanwaltschaft Einzelheiten zum Ermittlungsstand bekannt gegeben werden.

Der mutmaßliche Kindesmörder sei in der Nacht von der Polizei vernommen worden und hat nach Angaben der Staatsanwaltschaft auch zu der Tat ausgesagt. Auch dazu gab es keine detaillierten Angaben. Marcel H. werde allerdings noch im Lauf des Tages dem Haftrichter vorgeführt, hieß es.