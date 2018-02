Die Groko-Verhandlungen ziehen sich - und dauern möglicherweise die ganze Nacht. Teilnehmer erwarten die Schlussrunde offenbar erst am Morgen. Noch sind große Streitpunkte ungeklärt.

Beim Endspurt der Koalitionsverhandlungen gibt es weiter ein zähes Ringen um Details. Noch zeichnet sich laut Teilnehmern nicht ab, wann es einen Durchbruch geben könnte. Laut ARD-Hauptstadtkorrespondent Arnd Henze verhandelt nun erstmals die Runde der 15 Spitzenvertreter um Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel, SPD-Chef Martin Schulz und CSU-Chef Horst Seehofer. Die Gespräche dürften sich demnach bis tief in die Nacht ziehen.

Zuvor war den ganzen Tag über vor allem auf Ebene der Parteichefs und kleinerer Runden mit den Fraktionsvorsitzenden und Generalsekretären in wechselnder Besetzung verhandelt worden. Die 15er-Runde gilt als letztlich entscheidend, wenn es um die Gesamteinigung über einen Koalitionsvertrag geht. Es bleibt weiterhin offen, ob es in dieser Sitzung schon eine endgültige Entscheidung geben könnte. Noch in der Nacht soll dem Vernehmen nach auch über den Zuschnitt der Ministerien und deren Verteilung an die Parteien entschieden werden.

Die große Runde der mehr als 90 Unterhändler werde aber wohl erst am Morgen erneut zusammengerufen, hieß es.

Koalitionsverhandlungen gehen in die Schlussrunde

nachtmagazin 01:30 Uhr, 07.02.2018, Johannes Lenz, ARD Berlin







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-374617~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

"Auf einem guten Weg"

Mehrere SPD-Politiker zeigten sich am Abend optimistisch. "Wir werden heute fertig", sagte Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. "Wir sind auf einem guten Weg", fügte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hinzu.

Es werde wohl noch "sehr, sehr lange" dauern, sagte dagegen der CSU-Finanzpolitiker Hans Michelbach. Die Finanzexperten stünden jetzt auf Abruf. Die Unionsfraktion hatte am Nachmittag bekanntgegeben, dass sie sich am Mittwoch um 13.00 Uhr treffen will - "nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen", wie es in einer Mitteilung heißt. Eine Einigung verkündete Entwicklungsminister Gerd Müller beim Thema Entwicklungshilfeetat. Demnach soll dieser eins zu eins im Gleichschritt mit Erhöhungen des Verteidigungsetats steigen. Eine Summe nannte der CSU-Politiker nicht.

Streitpunkte ungeklärt

Union und SPD hatten seit dem Dienstagvormittag in der CDU-Zentrale verhandelt. Eine Einigung fehlt bei den großen Streitthemen Gesundheit und Arbeitsmarkt. Bei letzerem Streitpunkt geht es vor allem um die SPD-Forderung nach deutlichen Beschränkungen für sachgrundlose Befristungen von Arbeitsverhältnissen. In der Gesundheitspolitik will die SPD gegen die "Zwei-Klassen-Medizin" vorgehen und Verbesserungen für gesetzlich Versicherte erreichen.

Auch die Außenpolitik soll zumindest am Nachmittag noch immer strittig gewesen sein, hier geht es um Rüstungsexporte und die Ausgaben für die Bundeswehr.

Vorschläge für eine Rentenreform bis März 2020

Aus einem vorläufigen Entwurf des Koalitionsvertrages wurden derweil den Nachrichtenagenturen Reuters und AFP zufolge andere Ziele einer möglichen Großen Koalition bekannt. Demnach soll die von den Parteien geplante Rentenkommission ihre Vorschläge für eine Rentenreform bis März 2020 vorlegen. Auftrag der Kommission sei es, "eine Empfehlung für einen verlässlichen Generationenvertrag" vorzulegen. "Dabei streben wir eine doppelte Haltelinie an, die Beiträge und Niveau langfristig absichert."

Aus dem Papier geht weiter hervor, dass Union und SPD den EU-Beitrittsprozess mit der Türkei derzeit nicht vorantreiben wollen. Man habe "ein besonderes Interesse an einem guten Verhältnis zur Türkei", heißt es in dem Dokument. "Die Lage der Demokratie, von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten" in der Türkei habe sich aber "seit längerem verschlechtert", schreiben die Parteien. "Deshalb wollen wir bei den Beitrittsverhandlungen keine Kapitel schließen und keine neuen öffnen."

Die Parteien wollen außerdem eine faire Besteuerung der Digitalwirtschaft erreichen. Zur Bekämpfung des Umsatzsteuerbetruges beim Warenhandel im Internet sollen dem Entwurf zufolge Online-Marktplätze wie Amazon oder Ebay für Steuerausfälle in Anspruch genommen werden, wenn sie "den Handel unredlicher Unternehmerinnen und Unternehmer über ihren Marktplatz nicht unterbinden".

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 06. Februar 2018 um 20:00 Uhr.