Am 9. Februar sind Hunderte Polizisten in Göttingen im Einsatz. Sie finden Schusswaffen, Munition, eine Machete und Material des sogenannten Islamischen Staats. In Chats sprachen zwei mutmaßliche Islamisten offenbar über einen "Anschlag analog zu Berlin". Doch für Haftbefehle reicht das offenbar nicht. Die Generalstaatsanwaltschaft in Celle hat gegen die beiden mutmaßlichen islamistischen Gefährder, die bei einer Razzia in Göttingen festgenommen wurden, keine Handhabe. Ein Anfangsverdacht auf Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat könne nicht bejaht werden, sagte Oberstaatsanwalt Bernd Kolkmeier gegenüber NDR.de am Dienstag und bestätigte damit entsprechende Medienberichte.

Kann Polizei neue Beweise erbringen?

Zu den bisherigen Einschätzungen der Polizei sei das jedoch kein Widerspruch, so Kolkmeier. Denn die Gefahrenabwehr beginne viel früher ein als die strafrechtliche Verfolgung. Zu diesem Zeitpunkt gebe es jedenfalls keine Handhabe, um eine Untersuchungshaft anzuordnen. Sollten durch die laufenden Ermittlungen weitere Beweise erbracht werden, könne sich die Einschätzung der Generalstaatsanwaltschaft allerdings ändern. Ob das gefundene Beweismaterial eindeutig den Verdächtigen zugeordnet werden kann, müssten die weiteren Ermittlungen der Polizei ergeben, sagte Kolkmeier. Bei der Razzia in elf Gebäuden in der Universitätsstadt waren unter anderem Schusswaffen und Munition sichergestellt worden.

Waffen und Munition sichergestellt

Der 27 Jahre alte Algerier und der 22-jährige Nigerianer waren am 9. Februar von der Polizei festgenommen worden, weil sie im Verdacht standen, einen Terroranschlag geplant zu haben. Die Polizei entschied sich deshalb für einen Zugriff. Zwar hätten die Männer sich über die Idee eines Anschlags ausgetauscht, das seien aber lediglich "Frühüberlegungen" gewesen, so Oberstaatsanwalt Kolkmeier. Für einen Haftbefehl und ein Verfahren brauche es konkrete Pläne und den festen Entschluss, einen Anschlag zu verüben. Daher erließ die Generalstaatsanwaltschaft auch keinen Haftbefehl. Die Meßlatte für eine Abschiebung liege aber deutlich darunter, machte Kolkmeier deutlich.

Landesregierung plant Abschiebung

Nach dem Willen der niedersächsischen Landesregierung sollen die beiden Mitglieder der radikal-islamistischen Szene abgeschoben werden. Am Freitag teilte das Innenministerium mit, das Amtsgericht Braunschweig habe die beiden Männer in Abschiebehaft genommen. Sie befinden sich derzeit in der Justizvollzugsanstalt Langenhagen (Region Hannover). Unterdessen wehrt sich der 27-jährige Algerier gegen seine geplante Ausweisung. Beim Bundesverwaltungsgericht hat er deshalb ein Rechtsschutzgesuch eingereicht.

