Bericht aus Berlin Grüne leiden unter "Schulz-Effekt"

Die Grünen befinden sich im Umfragetief, in der Partei rumort es. Im Bericht aus Berlin begründete Spitzenkandidatin Göring-Eckardt den Negativtrend auch mit dem Schulz-Effekt. Der koste die Partei Zustimmung.

Es herrscht Krisenstimmung bei den Grünen: In den Umfragen ist die Ökopartei abgestürzt, im aktuellen ARD-Deutschlandtrend liegt sie nur noch bei mäßigen acht Prozent. Die Gründe sind vielfältig: Einerseits fehlt den Grünen ein großes, identitätsstiftendes Thema; zudem mangelt es an neuem, frischem Personal in der Führungsetage. Hinzu kommt der "Schulz-Effekt", der die Grünen an Zustimmung kostet.

Im Bericht aus Berlin zeigte sich die Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt selbstkritisch. "Wir müssen uns zum Teil an die eigene Nase fassen", so die Fraktionsvorsitzende angesichts der mauen Umfragewerte; allerdings habe auch die Kanzlerkandidatur von Martin Schulz zu Verschiebungen auf Kosten der Grünen geführt.

Förderung von Arbeitslosen gefordert

Mit der Forderung nach einer Verlängerung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes I setzt die SPD nach Ansicht Göring-Eckardts einen falschen Schwerpunkt. Die Förderung von Arbeitslosen müsse auch wieder gewährleistet werden, "denn die ist weiter abgesunken, und zwar unter SPD-Verantwortung und das finde ich ein Problem."

Am Samstag hatten die Grünen einen Acht-Punkte-Plan "für einen gerechten Arbeitsmarkt" vorgelegt. Darin fordern sie einen Anspruch auf Arbeitslosengeld I bereits nach vier Monaten sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. Wer immer wieder nur kurzfristige Arbeitsverträge bekomme, gucke "in die Röhre", heißt es in dem Papier. "Er zahlt Beiträge, aber bekommt nichts raus."

Im Sinkflug - wohin steuern die Grünen?

Bericht aus Berlin, 26.02.2017, Matthias Deiß, ARD-Hauptstadtstudio







"Kernelemente der Agenda 2010 unstrittig"

Unterstützung für die Reformvorschläge des SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz kommt im Bericht aus Berlin vom niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil. Der SPD-Politiker hält die Kernelemente der Agenda 2010 für unstrittig: "Ich würde jederzeit unterschreiben, dass sie einen großen Beitrag dazu geleistet haben, dass Deutschland vom kranken Mann Europas zu einem Vorbild für ganz Europa geworden ist."

Allerdings müssten, vor allem vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, Korrekturen bei der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes I vorgenommen werden: So sei es verständlich, dass Menschen, die jahrzehntelang in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt hätten, sich fragen würden: "Ist es eigentlich fair, dass ich nach relativ kurzer Zeit genauso behandelt werde wie jemand, der längst nicht diese Leistung für die Gemeinschaft gebracht hat?"

Merkel verteidigt Agenda 2010

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte die Schulz-Forderungen nach einer teilweisen Rücknahme der Agenda 2010 entschieden zurückgewiesen. In einer Rede auf dem Landesparteitag der CDU in Stralsund am Samstag sagte sie, sie sehe in der Reform eine Grundvoraussetzung für weiteren wirtschaftlichen Erfolg und sozialen Ausgleich in Deutschland. Auch die Erfolge ihrer knapp zwölfjährigen Amtszeit gingen auf die Arbeitsmarktreformen von Vorgänger Gerhard Schröder zurück.