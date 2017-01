Ende der Amtszeit Gauck fordert wehrhafte Demokratie

Es sei ihm nun bewusster, dass dem demokratischen und stabilen Deutschland auch Gefahr drohe - nach fast fünf Jahren im Schloss Bellevue hat Bundespräsident Joachim Gauck Bilanz gezogen. In einer Rede vor 200 Gästen forderte er einen starken Staat.

Bundespräsident Joachim Gauck hat in einer Rede zum Ende seiner Amtszeit die Bürger dazu aufgerufen, die Demokratie und Weltoffenheit des Landes zu verteidigen. Es sei derzeit "das beste, demokratischste Deutschland, das wir jemals hatten", bilanzierte der Bundespräsident. Doch "nach fast fünf Jahren, bin ich stärker beeinflusst von dem Bewusstsein, dass diesem demokratischen und stabilen Deutschland auch Gefahren drohen. Und dass große Anstrengungen notwendig sein werden, um es für die Zukunft stark zu machen."

EU verliert an Bindekraft

So habe die Bindekraft der EU deutlich nachgelassen: Sei das Ziel der Staatengemeinschaft einmal Freiheit gewesen, ein Europa ohne Grenzen, herrsche inzwischen vielerorts Angst vor zu viel Offenheit, so Gauck. Ziel sei zudem ein vereinter Kontinent gewesen; viele befürchteten nun aber zu wenig Souveränität. Auch in der Außenpolitik sei die europäische Idee an ihre Grenzen gestoßen - etwa bei den Konflikten in der Ukraine oder im Nahen Osten.

Zugleich seien in Deutschland - genauso wie in anderen Staaten - Populisten auf dem Vormarsch. Sie "propagieren die Rückkehr ins Nationale, die Abwehr von Fremden und Freihandel" und stellten die demokratische Verfassung in Frage. Gauck forderte eine offensive Streitkultur: "Austausch und Diskussion sind der Sauerstoff der offenen Gesellschaft, Streit ihr belebendes Element", sagte er. "Heftig streiten, aber mit Respekt und mit dickem Fell."

International "sollten wir deutlich mehr tun"

In der internationalen Politik bekräftigte Gauck seine Forderung, Deutschland müsse mehr Verantwortung übernehmen. "Gemessen an den Herausforderungen unserer Zeit und an unseren Möglichkeiten könnten und sollten wir deutlich mehr tun." Deutschland und Europa müssten ihre Verteidigungsbemühungen verstärken, um nicht zum Spielball der Interessen anderer zu werden. "Das ist der Kern der wehrhaften Demokratie, das ist republikanische Verteidigungsbereitschaft", sagte er.

Am 17. März wird Gauck mit einem Großen Zapfenstreich verabschiedet, bevor am 18. dann seine Amtszeit endet. Seinen Nachfolger wird die Bundesversammlung am 12. Februar bestimmen.