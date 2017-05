Türkei-Reise von Abgeordneten Gabriel spricht von "Einreiseverbot"

Deutsche Parlamentarier sind in der Türkei zurzeit unerwünscht, eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten sagte eine Reise in das Land ab. Außenminister Gabriel wirft der Türkei ein "Einreiseverbot" vor und spricht von einem "schwerwiegenden Vorgang".

Nach dem abgesagten Besuch einer Bundestagsdelegation in der Türkei hat Außenminister Sigmar Gabriel die Regierung in Ankara scharf kritisiert. "Es handelt sich hier um ein Einreiseverbot für die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags", sagte Gabriel am Rande seiner China-Reise. Dies sei ein "schwerwiegender Vorgang", der die weiteren Gespräche nicht erleichtern würde.

Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth, SPD-Außenpolitiker Niels Annen und weitere Abgeordnete wollten am Donnerstag eigentlich in die Türkei reisen, um sich ein Bild von der innenpolitischen Situation nach dem umstrittenen Verfassungsreferendum zu machen.

Neuer Streit um Abgeordnetenbesuch in der Türkei

Gestern sagten die Teilnehmer die Reise jedoch kurzfristig ab. Roth erklärte, der türkische Vizeaußenminister habe die deutsche Botschaft informiert, dass es "derzeit nicht als opportun erachtet werde, politische Gespräche von deutscher parlamentarischer Seite in der Türkei zu führen. De facto kommt dies einer Absage an den politischen Dialog gleich. Man könnte auch sagen: Rote Karte für den Deutschen Bundestag."

Für sie sei damit "eine neue Eskalationsstufe" in der Krise der deutsch-türkischen Beziehungen erreicht. Dies sei inakzeptabel. Sie erwarte eine sehr klare Reaktion der Bundesregierung.

Am Donnerstag nehmen Bundeskanzlerin Angela Merkel und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am NATO-Gipfel in Brüssel teil. Gabriel sagte in China auch, er sei sicher, dass die abgesagte Reise in Brüssel eine Rolle spielen werde. SPD-Außenexperte Annen forderte Merkel auf, bei dem Treffen ein grundsätzliches Besuchsrecht für Parlamentarier bei den Bundeswehr-Soldaten in Incirlik zu erwirken.

Abzug aus Incirlik?

Derzeit verweigert die Türkei deutschen Abgeordneten den Besuch auf ihrem Militärstützpunkt in Incirlik. Die Bundesregierung droht, die deutschen Soldaten dort abzuziehen, sollte Ankara in der Frage nicht einlenken. Das sei zwischen Union und SPD bereits "ausverhandelt", so Annen.

Rund 260 Soldaten beteiligen sich in Incirlik mit "Tornado"-Aufklärungsflugzeugen am Kampf gegen die Terrororganisation "Islamischer Staat". Bei dem jetzt abgesagten Besuch der Abgeordneten stand Incirlik nicht auf dem Programm. Die Bundestagsabgeordneten wollten in Ankara mit Parlamentariern und Regierungsvertretern sprechen und auch in die Kurdenhochburg Diyarbakir reisen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 24. Mai 2017 um 17:00 Uhr.

