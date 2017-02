Der Berliner Moschee-Verein "Fussilet 33" galt als Stützpunkt für islamistische Terroristen in Berlin. Wie jetzt bekannt wurde, ist er verboten worden. Zur Stunde durchsuchen 450 Polizisten Wohnungen und Firmensitze sowie Hafträume in Berliner Gefängnissen.

Der umstrittene Berliner Moschee-Verein "Fussilet 33" ist verboten worden. Die Verfügung trat bereits am 15. Februar in Kraft. Die Polizei informierte aber erst jetzt. Die Moschee schloss ihre Räume bereits vor einer Woche von selbst.

Die Polizei begann nach eigenen Angaben um 6 Uhr früh, in Zusammenhang mit dem Verbot 24 Objekte in Berlin zu durchsuchen. Darunter sind Wohnungen, zwei Firmen sowie sechs Hafträume in den Berliner Justizvollzugsanstalten Moabit und Tegel. Insgesamt sind rund 450 Beamte im Einsatz. Weitere Informationen will das Innenministerium am Mittag bekannt geben.

Die Fussilet-Moschee im Stadtteil Moabit galt als Treffpunkt für Islamisten. Auch der Attentäter vom Breitscheidplatz, Anis Amri, war mehrfach dort.

"Fussilet 33" soll Moschee-Besucher radikalisiert sowie Personen und militärische Ausrüstung in Krisengebiete geschleust haben. Die Polizei hatte die Räume bereits 2015 durchsucht. Fünf Vorständen und Anhängern wurde inzwischen wegen Terrorverdachts der Prozess gemacht.

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 28. Februar 2017 um 07:21 Uhr