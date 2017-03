Die Staatsanwaltschaft Freiburg hat im Fall der getöteten Freiburger Medizinstudentin Anklage wegen Mordes erhoben. Zwei Mordmotive sind nach Ansicht der Ankläger erfüllt.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der mutmaßliche Täter die junge Frau sexuell missbraucht und danach bewusstlos in der Dreisam abgelegt hat. Damit wären zwei Mordmotive erfüllt, so die Freiburger Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung. Zudem gehe man davon aus, dass der mutmaßliche Täter, ein junger Flüchtling aus Afghanistan, zur Tatzeit bereits erwachsen war.

Zunächst wird vor Jugendgericht verhandelt

Er selbst hatte angegeben, noch minderjährig zu sein. Weil es in diesem Punkt noch letzte Zweifel gibt, wird der Fall vor dem Jugendgericht verhandelt. Das Gericht hat aber trotzdem die Möglichkeit, nach Erwachsenenstrafrecht zu urteilen, sollten Gutacher im Prozess das Alter klarer festlegen können.