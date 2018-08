Mittelmeer-Route Regierung rechnet mit Migration über Spanien

Immer mehr Migranten erreichen über die Mittelmeer-Route Spanien. Die Bundesregierung rechnet damit, dass sich später viele Menschen von Spanien auf den Weg nach Deutschland machen.

Die Bundesregierung stellt sich darauf ein, dass viele der nach Spanien kommenden Migranten nach Deutschland weiterziehen wollen.

"Wir befürchten, dass sich viele Migranten auf den Weg nach Frankreich, den Beneluxländern und Deutschland machen könnten", sagte der Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Helmut Teichmann, der "Bild am Sonntag". "Sollten wir dies feststellen, werden wir die Schleierfahndung und Kontrollen an der deutsch-schweizerischen und der deutsch-französischen Grenze verstärken."

Die spanische Küstenwache nimmt derzeit immer mehr Menschen von Booten auf, die über das Mittelmeer nach Europa wollen.

Spanien löst Italien ab

Erstmals seit Beginn der Flüchtlingskrise 2015 sind im ersten Halbjahr 2018 mehr Bootsflüchtlinge in Spanien angekommen als in Italien. Laut UNHCR trafen dort in diesem Jahr auf dem Seeweg mehr als 23.500 Menschen ein, im Vergleich zu etwa 18.500 in Italien und 16.000 in Griechenland.

Laut der Internationalen Organisation für Migration (IOM) stammen die meisten, die in Spanien ankommen, aus afrikanischen Krisenländern südlich der Sahara sowie aus Marokko, Mali und Mauretanien.

Unterstützung angeboten

Die spanischen Behörden registrieren die Ankommenden und bearbeiten gegebenenfalls Asylanträge. "Wir haben der spanischen Regierung unsere Unterstützung angeboten", sagte Teichmann.

Außenminister Heiko Maas (SPD) hat eine rasche europäische Lösung zur Aufnahme von aus dem Mittelmeer geretteten Flüchtlingen angemahnt. "Wir können Italien und Spanien nicht allein lassen", sagte der Minister der "Frankfurter Rundschau". Es müssten sich nicht alle 28 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gleichermaßen an der Verteilung von aus Seenot geretteten Flüchtlingen beteiligen, sagte Maas. Wer nicht mitmache, solle sich in anderen Bereichen engagieren, etwa bei der Bekämpfung der Fluchtursachen.