CSU-Politiker Dobrindt sagt, in Deutschland sei eine "aggressive Anti-Abschiebe-Industrie" am Werk. Stimmt das? Wie viele Asylbewerber klagen? Wie erfolgreich sind die Einsprüche?

Von Günter Marks, tagesschau.de

Das BAMF zählt in der Rechnung auch 45,5 Prozent der Fälle mit, die es unter sogenannten "sonstige Erledigungen" führt. Darunter fallen etwa Einstellungen der Verfahren, bei denen die Schutzsuchenden ihre Klage nicht bis zum Ende betrieben haben, oder andere, bei denen sie ohne das Ende der Klage abzuwarten, wieder zurück in ihr Herkunftsland gegangen sind.

Zweifel an den Entscheidungen sind mitunter durchaus angebracht. Laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) haben Klagen gegen abgelehnte Asylbescheide in 32 Prozent der Fälle Erfolg. Die Behörde unterliege vor Gericht nur in 23 Prozent der Fälle, teilte das Bundesamt zuletzt mit.

Eigentlich gelten bundesweit die gleichen Regeln. Dennoch hängt die Erfolgsquote im Asylverfahren auch davon ab, in welchem Bundesland ein Antrag gestellt wird. Die höchste Chance auf Schutz hatten Afghanen im Jahr 2017 in Bremen (65,2 Prozent), die geringste in Bayern (37,8 Prozent).

Der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl zufolge müssen die Asylsuchenden die Mittel für einen Rechtsbeistand selbst aufbringen. Das sei beispielsweise in den Niederlanden oder in der Schweiz anders. Dort würden die Behörden die anwaltliche Hilfe "quasi kostenlos zur Verfügung stellen".

Asylbewerber in einem "Ankunftszentrum für Flüchtlinge" in Gießen.

Seehofer sagt: "Der Erfindungsreichtum, wie man das herauszögern kann, ist hoch." Oft liegt es daran, dass die Polizei die Betroffenen nicht an ihrem Wohnort antrifft. In anderen Fällen verhindern ein ärztliches Attest oder ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, dass der Ausländer in sein Herkunftsland oder ein anderes EU-Land gebracht wird. Bei Sammelabschiebungen kommt nach Erfahrungen der Bundespolizei jeweils nur etwa die Hälfte der angekündigten Passagiere am Flughafen an.

Am Widerstand des Betroffenen scheiterten im vergangenen Jahr 525 geplante Abschiebungen per Flugzeug. Höher ist die Zahl der Rückführungen, die nicht stattfinden, weil das Herkunftsland etwa keine Reisedokumente ausstellt, eine Einreise mit europäischen Ersatzpapieren ablehnt oder Abschiebungen in Chartermaschinen nicht akzeptiert.