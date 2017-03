Seit für Stuttgart Diesel-Fahrverbote bevorstehen, reißt die Diskussion darüber nicht ab. Wie belastet ist die Luft wirklich? Kommen die Schadstoffe nur aus Dieselautos? Kann man nachrüsten?

Von Martin Gent, WDR-Wissenschaftsredaktion

In Stuttgart soll es ab 2018 bei hohen Schadstoffwerten tageweise Fahrverbote für ältere Dieselautos geben. Schätzungsweise etwas mehr als 70 Prozent aller Pkw (Benziner und Diesel nach Abgasnorm Euro 6) sollen aber fahren dürfen. Die Schadstoffgrenzwerte werden in mehr als 80 deutschen Städten überschritten. Mitte Februar mahnte die Europäische Kommission ein letztes Mal wirksame Luftreinhaltepläne an.

Gegen mindestens 17 Städte wurden Umweltverbände und Betroffene aktiv. Unter anderem für München und Hamburg gibt es bereits Gerichtsurteile, die Fahrverbote wahrscheinlich machen. Für Düsseldorf steht noch ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus. Die Entscheidung - erwartet in der zweiten Jahreshälfte - dürfte Signalwirkung haben.