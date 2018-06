Verfassungsgericht entscheidet Dürfen Beamte streiken?

Über Jahrzehnte war es ein eherner Grundsatz: Beamte dürfen nicht streiken. Heute entscheidet das Bundesverfassungsgericht, ob es zumindest für Lehrer eine Ausnahme geben muss oder nicht.

Von Frank Bräutigam, ARD-Rechtsexperte

Dagegen klagten die Lehrer, hatten aber vor den Verwaltungsgerichten keinen Erfolg. Deswegen sind sie bis nach Karlsruhe gegangen. In Deutschland unterrichten gut 800.000 Lehrerinnen und Lehrer. Etwa drei Viertel von ihnen sind Beamte.

Drei verbeamtete Lehrerinnen und ein Lehrer hatten sich an einem Streik beteiligt. Sie finden es ungerecht, dass die angestellten Kolleginnen und Kollegen für bessere Arbeitsbedingungen streiken dürfen, sie aber nicht. "Streiken ist für Beamte verboten", sagten die Schulbehörden und verhängten Disziplinarmaßnahmen.

Blättert man im Grundgesetz, findet man dort nicht ausdrücklich einen Satz wie "Beamte dürfen nicht streiken". Was man findet, ist ein Verweis auf die "hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums", die sich über die Jahre entwickelt haben. Insgesamt geht es dabei um gegenseitige Rechte und Pflichten. Beamten stehen in einem Treueverhältnis gegenüber dem Staat. Denn dieser soll jederzeit, auch in Krisen, handlungsfähig bleiben.

Im Gegenzug hat der Staat dann eine "Fürsorgepflicht" gegenüber seinen Beamten. Bisher wurde das Streikverbot als Teil dieser "hergebrachten" Grundsätze angesehen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat in den letzten Jahren bei Fällen aus anderen Ländern dafür plädiert, das pauschale Streikverbot zumindest für bestimmte Gruppen von Beamten zu lockern.