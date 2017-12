Die CSU beharrt zwar auf der Obergrenze bei der Zuwanderung und will auch an der Aussetzung des Familiennachzugs für Flüchtlinge festhalten. Allerdings könnten sich die Bayern kurz vor Beginn der Sondierungen mit der SPD eine neue Härtefall-Regelung vorstellen.

Beim Thema Familiennachzug für Flüchtlinge hat nun auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ein Entgegenkommen der CSU angedeutet. Zwar bekräftigte Herrmann im Gespräch mit der "Süddeutschen Zeitung" das "klare Ziel" der Union, den Familiennachzug bei subsidiär Geschützten über März 2018 hinaus auszusetzen. "Stimmt dieser Rahmen, kann man über bestimmte Härtefälle sicherlich reden", sagte Herrmann der Zeitung. Dabei dürfe aber "die Obergrenze von 200.000 Zuwanderern jährlich nicht überschritten werden".

Ähnlich äußerte sich der CSU-Innenpolitiker Stephan Mayer. "Für eine Ausweitung der Härtefallregelung bin ich offen, insbesondere um bei besonders tragischen Schicksalen, beispielsweise bei einer schwerwiegenden oder tödlichen Erkrankung, die Familienzusammenführung leichter und schneller zu ermöglichen", sagte er dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland". An der grundsätzlichen Forderung seiner Partei nach einer weiteren Aussetzung des Familiennachzugs halte er allerdings fest.

Laschet will SPD entgegenkommen

Laschet löste die Unionsdebatte kurz nach Weihnachten aus.

Auslöser der neuen Debatte war eine Äußerung des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet. In einem Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio hatte der CDU-Politiker seine Partei aufgefordert, der SPD bei der Aussetzung des Familiennachzugs für Flüchtlinge mit eingeschränktem subsidiärem Schutz entgegenzukommen.

Als mögliche Grundlage für einen Kompromiss nannte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident ein Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts, das die Bundesregierung verpflichtet hatte, einem 16-jährigen minderjährigen Flüchtling den Familiennachzug zu ermöglichen. Laschet plädierte für einen "behutsamen Ausgleich" zwischen der Begrenzung von Zuwanderung und den Möglichkeiten der Integration einerseits sowie den Einzelfällen und den humanitären Fällen andererseits zu finden.

Dagegen will die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer am Einreiseverbot festhalten. "Das Regelwerk der Zuwanderung, das CDU und CSU gefunden haben, müssen wir verteidigen und in den Koalitionsgesprächen mit der SPD möglichst durchsetzen", sagte die CDU-Politikerin der "Welt".

Das Thema Familiennachzug dürfte einer der Knackpunkte in den Sondierungsgesprächen zwischen Union und SPD über eine mögliche Regierungsbildung werden.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 28. Dezember 2017 um 04:45 Uhr.