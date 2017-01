Nach mehr als vier Jahrzehnten in der CDU tritt die Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach aus der Partei aus. In der "Welt am Sonntag" begründete sie den Schritt mit der Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Merkel. Diese habe mit der Grenzöffnung 2015 gegen Recht verstoßen.

Die frühere Präsidentin des Bundes der Vertriebenen, Erika Steinbach, hat in einem Zeitungsinterview angekündigt, die CDU zu verlassen: "Würde ich aktuell CDU wählen? Nein. Würde ich heutzutage gar in die CDU eintreten? Nein. Daraus kann ich nur die ehrliche Schlussfolgerung ziehen, die CDU zu verlassen", sagte sie der "Welt am Sonntag". Der Austritt werde an diesem Sonntag erfolgen, sagte die 73-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Steinbach ist damit die erste CDU-Abgeordnete, die aus Protest gegen die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel die Fraktion verlässt. Merkel habe mit der Grenzöffnung im Herbst 2015 gegen geltendes Recht verstoßen, argumentiert sie: "Dass monatelang Menschen unidentifiziert mit Bussen und Zügen über die Grenze geschafft wurden, war keine Ausnahme, sondern eine gewollte Maßnahme entgegen unserer gesetzlichen Regelungen und entgegen EU-Verträgen."

Steinbach will ihr Bundestagsmandat allerdings behalten. "Ein erheblicher Teil der Bürgerinnen und Bürger, die mir ihre Stimme anvertraut haben, hadern zutiefst mit der praktisch über Nacht eingeleiteten Migrationspolitik. Diese Wähler werde ich bis zum Ende der Legislaturperiode im Bundestag vertreten", sagte sie im Interview mit der "Welt am Sonntag".

Steinbach ist Sprecherin für Menschenrechte ihrer Fraktion. Sie hatte bereits 2015 angekündigt, 2017 nicht mehr für den Bundestag zu kandidieren. Steinbach war 1974 in die CDU eingetreten.

