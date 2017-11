EKD-Jahrestagung Der Blick in die Zukunft

Zum Auftakt der Jahrestagung der Evangelischen Kirche hat der Ratsvorsitzende Bedford-Strohm gefordert, die Kirche besser an die Lebenskultur junger Menschen anzupassen. Das sei eine der zentralen Herausforderungen für die Zukunft.

Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat begonnen. Bis Mittwoch beraten Kirchen-Parlamentarier aus 20 Landeskirchen unter anderem über Weichenstellungen für die kommenden Jahre.

Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm fordert eine stärkere Öffnung der Kirche für junge Menschen, um den "alarmierenden" Traditionsabbruch zu stoppen. Die Beteiligung junger Leute sei eine der zentralen Herausforderungen für die Kirche der Zukunft, sagte der Theologe in seinem Bericht vor der EKD-Synode in Bonn.

Jahrestagung der Evangelischen Kirche

tagesschau 13:15 Uhr, 12.11.2017, Jens Eberl, WDR







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-345937~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Junge Menschen stärker in Entscheidungsprozesse einbinden

"Kirche ist für junge Menschen weithin nicht mehr relevant." Sie müssten deshalb stärker in Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Die Kirche muss sich nach den Worten Bedford-Strohms auch fragen, wie sie die Lebenskultur junger Menschen besser aufnehmen und für Jugendliche zur Heimat werden kann, etwa durch Gottesdienste am Abend und mit postmodernen Elementen. Eine zentrale Rolle spiele zudem die digitale Kommunikation: "Erschließt sich die Kirche die digitalen Räume nicht, verpasst sie einen entscheidenden Lebensraum junger Menschen", sagte er.

Start der EKD-Synode: Beratungen über Zukunftsperspektiven der Kirche.

Er warnte die Kirchen zugleich vor moralischen Appellen. Das Werben um Hilfsbereitschaft für Menschen in Not sei in den vergangenen Jahren mitunter nur als Ausdruck von Moral und Gesetz verstanden worden. Hinweise und Anregungen zu einer offenen Flüchtlingspolitik und zu tatkräftiger Nächstenliebe bei der Integration von Flüchtlingen hätten nicht wenige Menschen als unter Druck setzende Durchhalteparolen empfunden.

Es gehe der evangelischen Kirche aber keineswegs um ein Handeln aus schlechtem Gewissen, political correctness oder den Versuch der moralischen Selbsterhöhung, sondern um ein Handeln aus Freiheit, betonte der EKD-Ratschef. "Ein solches Handeln aus Freiheit verurteilt andere nicht." Die Kirche sollte ihre Positionen daher mit "werbender Vernunft" in die Öffentlichkeit tragen, um den Anschein von Gesetzlichkeit und Moralismus zu überwinden. Auf diese Weise würden auch Menschen ohne "steile religiöse Bekenntnisse" erreicht, die das gleiche Recht aller Menschen anerkennen und dafür Verantwortung übernehmen wollen.

Reformationsjubiläum war "Vitaminstoß"

Bedford-Strohm zog ein positives Fazit des abgelaufenen Reformationsjubiläums: "In vieler Hinsicht ist dieses Jahr Anlass zu großer Dankbarkeit. Es hat einen Vitaminstoß für die geistliche und inhaltliche Erneuerung unserer Kirche gegeben, den wir gerade jetzt brauchen". Er erinnerte an die vielen Veranstaltungen, die deutschlandweit zum 500-jährigen Reformationsjubiläum stattgefunden haben. "Mit viel Kreativität und Leidenschaft" seien zigtausende Veranstaltungen auf den Weg gebracht worden.

Den Klimawandel nicht verdrängen

Im Eröffnungsgottesdienst der Synode warnte der rheinische Präses Manfred Rekowski davor, globale Probleme wie den Klimawandel zu verdrängen und angesichts der weltweiten Not vieler Menschen zu resignieren. "In manchen Teilen dieser Erde, etwa in Europa und Nordamerika, haben wir uns eingerichtet, und viele haben offenkundig die leise Hoffnung, es möge doch noch eine Weile so weiter gehen mit unserem Leben und unserem Wohlstand", sagte er. Die Menschen auf der Südhalbkugel der Erde litten jedoch bereits jetzt unter den Folgen der Erderwärmung.

Dem Parlament, der sogenannten Synode, gehören 120 Kirchenparlamentarier aus den 20 evangelischen Landeskirchen an. Als Dachorganisation vertritt die EKD die knapp 22 Millionen evangelischen Christen in Deutschland.