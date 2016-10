Tag der Deutschen Einheit "Eine kleine Dosis Zufriedenheit"

Mit einem Festakt in der Dresdner Semperoper ist am Tag der Deutschen Einheit an die Wiedervereinigung vor 26 Jahren erinnert worden. Bundestagspräsident Lammert mahnte zu mehr Respekt und Toleranz und wandte sich direkt an pöbelnde Demonstranten.

Ungeachtet der aktuellen Probleme sieht Bundespräsident Lammert am Tag der Deutschen Einheit Grund zum Feiern. "Vieles ist uns gelungen, manches offenbar besser als anderen", sagte er beim zentralen Festakt in der Dresdner Semperoper. "Wir leben in Verhältnissen, um die uns fast die ganze Welt beneidet." Deutschland könne sich daher "eine kleine Dosis Zufriedenheit" erlauben, wenn nicht sogar ein Glücksgefühl.

Beschimpfungen und Trillerpfeifen

Er wandte sich auch direkt an die Menschen, die die geladenen Politiker zuvor bei ihrer Ankunft zu den Feierlichkeiten noch lautstark beschimpft hatten. Die Demonstranten, vor allem Anhänger des fremdenfeindlichen "Pegida"-Bündnisses, hatten "Volksverräter", "Haut ab" und "Merkel muss weg" gerufen. Auch während der Rede, die vor der Semperoper auf einer großen Leinwand übertragen wurde, waren die Beschimpfungen unüberhörbar, auch Trillerpfeifen ertönten.

"Diejenigen, die heute besonders laut pfeifen und schreien, haben offenkundig das geringste Erinnerungsvermögen daran, in welcher Verfassung sich diese Stadt und dieses Land befunden haben, bevor die deutsche Einheit möglich wurde", sagte Lammert. "Wer das Abendland gegen tatsächliche und vermeintliche Bedrohungen verteidigen will, muss seinerseits den Mindestansprüchen der westlichen Zivilisation genügen: Respekt und Toleranz üben und die Freiheit der Meinung, der Rede, der Religion wahren und den Rechtsstaat achten."

"Ein Tag der Dankbarkeit"

Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte am Rande der Feierlichkeiten, für die "allermeisten Menschen in Deutschland" sei der Tag der Einheit nach wie vor "ein Tag der Freude, ein Tag der Dankbarkeit". Es sei aber "natürlich auch ein Tag, an dem wir 26 Jahre nach der Deutschen Einheit sehen, dass noch Probleme auf uns warten".

Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich rief dazu auf, Demokratie, Religionsfreiheit und Vielfalt zu verteidigen. "Beschämt erleben wir, dass Worte die Lunte legen können für Hass und Gewalt", sagte er. Dies sei "menschenverachtend und unpatriotisch". Die wachsende Fremdenfeindlichkeit fordere die demokratische und weltoffene Mehrheit heraus, sagte der Bundesratspräsident. "Wir alle müssen dafür sorgen, dass die gefährliche Saat des Populismus nicht aufgeht", forderte Tillich.

Festgottesdienst in der Frauenkirche

Die Einheitsfeier hatte am Vormittag mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Dresdner Frauenkirche begonnen. Neben Merkel nahmen auch Gauck und der Präsident des Bundesverfassungsgericht Voßkuhle sowie zahlreiche Ministerpräsidenten daran teil. Sachsens evangelischer Landesbischof Carsten Rentzing rief in seiner Predigt zu mehr Eintracht im Land auf. Frieden sei keine Selbstverständlichkeit und müsse auch im täglichen Leben errungen werden, sagte er.

Nach den Sprengstoffanschlägen auf eine Dresdner Moschee und ein Kongresszentrum in der vergangenen Woche wurden die Sicherheitsmaßnahmen in der sächsischen Landeshauptstadt verstärkt. Zum Einheitsfeiertag sind dort etwa 2600 Polizisten im Einsatz.