Rainer Wendt

Mündliche Absprachen und Beurteilungen in Abwesenheit: In der Affäre um Gewerkschaftschef Wendt ist in NRW viel schief gelaufen - unabhängig von der politischen Herkunft.

Der Fall Rainer Wendt weitet sich immer mehr zu einer überparteilichen Affäre aus. Während der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) über viele Jahre ein Beamtensold erhielt, ohne tatsächlich als Polizist gearbeitet zu haben, gab es Vorgesetzte und Dienstherren aus unterschiedlichen Parteirichtungen. Zudem gab es nie eine offizielle Freistellung und wohl nur mündliche Absprachen. Das ist am Donnerstag (09.03.2017) in der Sitzung des Innenausschusses im Düsseldorfer Landtag deutlich geworden.

"Erhebliche Differenzen" mit Vorgesetzten

Ralf Jäger

Laut Innenminister Ralf Jäger (SPD) gab es schon zu der Zeit, als Wendt bei der Polizei in Duisburg arbeitete, "erhebliche Differenzen" mit den Vorgesetzten über den Umfang von Wendts Gewerkschaftsarbeit. Das geht nach Angaben des Ministers aus der Personalakte hervor. 2006 ist Wendt dann zur Polizei nach Mönchengladbach gewechselt. Dort war ein Christdemokrat Polizeipräsident und laut Minister Jäger waren die internen Konflikte beendet. Spätestens zu diesem Zeitpunkt habe sich die Frage der Freistellung "verselbstständigt", so Jäger.

Zwar müsse es irgendwelche Absprachen gegeben haben, die dann aber nur mündlich erfolgt seien. In der Personalakte gebe es keine Belege für eine genehmigte vollständige Freistellung. Zu der damaligen Zeit war der FDP-Politiker Ingo Wolf Innenminister der CDU-geführten Landesregierung. Ab 2007 war Wendt, bis dahin nur Landesvorsitzender der DPolG, auch Bundesvorsitzender der Polizeigewerkschaft.

Beurteilung in Abwesenheit

2010 wurde Wendt dann offiziell von Mönchengladbach zum Landesamt für polizeiliche Dienste nach Duisburg versetzt und kurz darauf sogar befördert. Eine dafür nötige Beurteilung wurde sogar erstellt, obwohl Wendt gar keine Arbeitsleistung erbracht hat. Das Amt wurde damals von Jürgen Mathies geführt, der mittlerweile Kölner Polizeipräsident ist.

Als im Juli 2010 SPD-Mann Ralf Jäger das Innenministerium übernahm, lief die offenbar stille Übereinkunft weiter. Im Innenausschuss beteuerte Jäger am Donnerstag mehrmals, erst vor rund zwei Wochen von der Praxis erfahren zu haben und nie mit Wendt darüber gesprochen zu haben. Wendt selbst behauptet hingegen, dass Jäger informiert gewesen sei.

Parteien beschuldigen sich gegenseitig

Im Innenausschuss waren beide Seiten bemüht, die Verantwortung dem anderen zuzuschieben. So machten CDU und FDP dem amtierenden Innenminister den Vorwurf, in den mittlerweile sieben Jahren im Amt angeblich nie die Stellung des prominenten Gewerkschafters hinterfragt zu haben. Im Gegenzug verwiesen Jäger und seine Parteifreunde auf die Zeit der schwarz-gelben Regierung, als die Entscheidungen in der Sache Wendt getroffen wurden.