Hooligan-Randale Dortmund

Dortmunder Randalierer greifen Leipzig-Fans an

Vier verletzte Polizisten, 28 Strafanzeigen

De Maiziere hofft auf schnelles Durchgreifen

Lückenlose Aufklärung gefordert

In einer Stellungnahme an den Deutschen Fußball-Bund, die Deutsche Fußball Liga und Borussia Dortmund schrieb der Fanverband des Bundesliga-Aufsteigers und Tabellenzweiten: "Wir Fans von RB Leipzig sind seit Jahren Einiges gewohnt, aber was in Dortmund los war, war bisher unerreicht!"

Aus Sicht der RB-Anhänger sei ein Sicherheitskonzept zu "keiner Zeit zu erkennen" gewesen sei. Auch habe es keine richtige Fan-Trennung gegeben. "Verein und Stadt ein sehr schlechtes Bild abgegeben haben, welches in diesem Ausmaß völlig neu für uns war", fassten die Leipziger die Geschehnisse zusammen.

Polizei: "Extreme Aggressivität"

Vor dem BVB-Heimspiel am Samstag (04.02.2017) gegen RB Leipzig hatten Dortmunder Randalierer Gäste-Fans angegriffen. Es wurden Steine, Flaschen und Dosen auf die Leipziger geworfen. "Es wurden insgesamt 28 Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz, Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung, Landfriedensbruch, Sachbeschädigung, Beleidigung, Widerstand sowie räuberischen Diebstahls gefertigt", teilte die Polizei Dortmund in ihrer Einsatzbilanz mit.

Die Polizei sprach von einer "extremen Aggressivität und Gewaltbereitschaft der Dortmunder". Auch "kleine Kinder, Frauen oder Familien" seien ins Visier der Randalierer geraten. Vier Polizisten wurden bei dem Einsatz verletzt, einer von ihnen schwer. Laut RB-Fanverband landeten zehn Leipziger im Krankenhaus. Augenzeugen berichten von mindestens zehn Notarzt-Einsätzen.

De Maizière will harte Strafen

Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat nach den gewalttätigen Attacken Dortmunder Randalierer gegen Fußballfans von RB Leipzig harte Konsequenzen gefordert. "Ich hoffe auf eine schnelle und harte Reaktion der Justiz, damit alle wissen, was ihnen droht, wenn man sich so verhält", sagte der CDU-Politiker der "Bild"-Zeitung. Die Krawallmacher gehörten "nicht ins Stadion, sondern hinter Schloss und Riegel".

Insgesamt waren 8.500 Leipziger Fans zum ersten Auswärtsspiel des Jahres für RB mitgereist. Nach Information des Vereins konnten auch die verletzten Fans die Heimreise antreten - Zahlen nannten die Sachsen dabei nicht.

Umfangreiche Ermittlungen

Bei der Dortmunder Polizei laufen bereits umnfangreiche Ermittlungen. "Wir ermitteln jetzt", sagte eine Sprecherin am Montagmorgen. Details wollte sie nicht nennen. Auch der Kontrollausschuss des DFB kündigte Ermittlungen an. Es dürfte dabei vor allem um die vielen Schmäh-Spruchbänder gehen, die vor der Partie auf der Südtribüne des Stadions zu sehen waren. Grundsätzlich kann die DFB-Sportgerichtsbarkeit nur Vorkommnissen nachgehen und zur Verurteilung bringen, die innerhalb des Stadions standfanden.

BVB verurteilt Angriffe

Der BVB verurteilte die Angriffe. "Borussia Dortmund bedauert zutiefst, dass es zu Ausschreitungen auf dem Anreiseweg der Fans aus Leipzig gekommen ist. Der BVB verurteilt diese Gewalt aufs Schärfste!", teilte der Verein mit. Der BVB wünschte "den verletzten Fans aus Leipzig auf diesem Wege gute Besserung". Man wolle die Geschehnisse "gemeinsam mit der Polizei aufarbeiten", hieß es.