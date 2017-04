Das Champions-League-Spiel in Dortmund ist sicher zu Ende gegangen. Doch die Ermittlungen der Behörden wegen Terrorverdachts nach dem Sprengstoffanschlag auf den BVB-Teambus laufen weiter. Ein mutmaßlicher Islamist wurde festgenommen.

Der Ball rollte am Abend zwar wieder in Dortmund, doch durch den Sprengstoffanschlag auf den BVB-Teambus rückte das neu angesetzte Champions-League-Spiel völlig in den Hintergrund. Es gebe möglicherweise einen islamistischen Bezug für die Tat, berichtete Frauke Köhler, Sprecherin der Bundesanwaltschaft und sprach von einem terroristischen Hintergrund der Tat. Ein mutmaßlicher Islamist sei festgenommen, seine Wohnung sowie die eines zweiten Tatverdächtigen aus dem islamistischen Spektrum seien durchsucht worden.

Mutmaßlicher Islamist aus Wuppertal

Bei dem Festgenommenen handelt es sich offenbar um einen 25-jährigen Iraker aus Wuppertal. Medienberichten zufolge wird ihm eine Nähe zur terroristischen Vereinigung "Islamischer Staat" vorgeworfen. Der andere Mann soll ein 28-jähriger Deutscher aus Fröndenberg (Kreis Unna) sein.

Anschlag in Dortmund – Fußballer im Visier

Brennpunkt, 12.04.2017







Große Fragen wirft ein Bekennerschreiben auf, das am Anschlagsort gefunden wurden. Unter anderem wird darin der Abzug von Tornado-Kampfflugzeugen der Bundeswehr aus Syrien und die Schließung des US-Luftwaffenstützpunktes Ramstein gefordert. Allerdings verweisen Experten auf Ungereimtheiten bei den Bekennerschreiben. So habe der IS bisher keine solchen Briefe an Tatorten zurückgelassen. Ein weiterer Brief, in dem die Antifa die Tat gesteht, ist höchstwahrscheinlich eine Fälschung; möglicherweise versuchen rechtsradikale Gruppen - die in Dortmund starken Zulauf haben - ihren politischen Gegnern damit die Schuld in die Schuhe zu schieben.

Georg Mascolo, ARD-Terrorismusexperte, im Gespräch mit Ingo Zamperoni

nachtmagazin 00:10 Uhr, 12.04.2017







Abwehrspieler verletzt

Bei dem Sprengstoffanschlag wurde der BVB-Spieler Marc Bartra schwer verletzt. Der Abwehrspieler hatte sich einen Bruch der Speiche sowie Fremdkörper-Einsprengungen am rechten Handgelenk zugezogen. Der Spanier wurde unmittelbar nach dem Vorfall operiert. In der laufenden Saison dürfte der 26-Jährige aber voraussichtlich nicht mehr zum Einsatz kommen. Auch ein Polizist wurde verletzt.

Politiker und Sportler verurteilten den Anschlag. "Wir wollen zeigen, dass Terror und Hass unser Handeln niemals bestimmen dürfen", betonte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und verteidigte so gleichzeitig die Ansetzung des Nachholspiels nur einen Tag nach dem Anschlag. Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte sich entsetzt über den Anschlag: "Das ist eine widerwärtige Tat." Merkel dankte dem BVB, der Polizei und den Fans für ihr besonnenes Verhalten.

Fans zeigen Solidarität

Bundesinnenminister Thomas de Maizière sagte beim Nachholspiel im Dortmunder Stadion: "Wir wollen das solche Spiele stattfinden, wir wollen dem Terror nicht weichen", so der Politiker. Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft war aus Solidarität mit dem Verein im Stadion. Die Ministerpräsidentin dankte den Einsatzkräften dafür, dass sie so schnell vor Ort gewesen seien. "Was mich berührt hat gestern, ist die Reaktion der Fans", sagte Kraft.

Zahlreiche Dortmunder hatten den mitgereisten Fans des AS Monaco Übernachtungsmöglichkeiten angeboten. Unter dem Hashtag #bedforawayfans gab es zahlreiche Freiwillige, die ihre Türen für die Fremden öffneten - häufig verknüpft mit einem gemeinsamen Bier.

Es gab aber auch Kritik an der Entscheidung der UEFA. BVB-Trainer Thomas Tuchel sagte zur schnellen Wiederansetzung des Spiels nur einen Tag nach der Attacke: "Wir hätten uns mehr Zeit gewünscht, damit umzugehen." Auch Sportpsychologen monierten, dass die Sportler so kurz nach so einem Vorfall wieder 100 Prozent Leistung bringen sollen.

Solidarität nach Anschlag: Fans beider Mannschaften rücken zusammen

tagesthemen 22:55 Uhr, 12.04.2017, Gudrun Engel, WDR







Über dieses Thema berichteten die tagesthemen am 12. April 2017 um 22:55 Uhr und der ARD-Brennpunkt um 20:15 Uhr.