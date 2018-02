Der Mindestlohn könnte 2019 durch die Lohnentwicklung auf 9,19 Euro steigen - doch der DGB will eine Erhöhung, die deutlich darüber hinausgeht. Die gute Wirtschaftslage gebe das her, so der Vorsitzende Hoffmann.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert eine deutliche Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns. "Wir haben aktuell eine exorbitant gute wirtschaftliche Situation und einen extrem stabilen Arbeitsmarkt. Wir können uns auf einen höheren Mindestlohn einigen als die 9,19 Euro, die sich aus der Entwicklung der Löhne ergeben", sagte der DBG-Vorsitzende Reiner Hoffmann den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Hoffmann bezog sich dabei auf jüngste Berechnungen des Statistischen Bundesamts, wonach der Mindestlohn zum Januar 2019 von derzeit 8,84 Euro pro Stunde auf 9,19 Euro steigen könnte.

Existenzsichernder Mindestlohn

Der DGB-Chef nannte die Entwicklung der Tariflöhne einen "Richtwert". Die Mindestlohnkommission, die über die Steigerung berate, müsse "auch die Lage am Arbeitsmarkt und in der Gesamtwirtschaft berücksichtigen". Auf mittlere Sicht müsse der Mindestlohn existenzsichernd sein.

Der gesetzliche Mindestlohn gilt seit Anfang 2015. Er wird alle zwei Jahre angepasst. Anfang 2017 wurde er von 8,50 Euro auf 8,84 Euro erhöht. Die nächste Anpassung ist Anfang 2019 fällig.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 03. Februar 2018 um 12:00 Uhr.