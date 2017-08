Vertrauen in die Autoindustrie? Nach den diversen Abgasaffären schüttelt die Mehrheit der Bürger hier den Kopf. Und die Politik? Ist zu nachsichtig mit den Autokonzernen, meinen 67 Prozent der Befragten im DeutschlandTrend. Außerdem: die Sonntagsfrage.

Von Ellen Ehni, WDR

Nach der Diesel-Affäre hat das Vertrauen in die Autoindustrie stark gelitten. 57 Prozent der Bürger geben im ARD-DeutschlandTrend im Auftrag der tagesthemen an, dass sie Vertrauen in die Autoindustrie verloren haben. Doch auch die Politik macht aus Sicht der Bürger keinen guten Job: 67 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die verantwortlichen Politiker zu nachsichtig mit der Autoindustrie umgehen. 21 Prozent sagen, dass der Umgang angemessen sei. Sechs Prozent finden, dass die Politiker zu streng mit der Autoindustrie umgehen. Das hat eine Umfrage von Infratest dimap von Montag bis Dienstag dieser Woche für den ARD-DeutschlandTrend ergeben.

Bei der Frage, was aus Sicht der Bürger bei der Aufarbeitung des Skandals die Entscheidungen der verantwortlichen Politiker maßgeblich beeinflusst, sind 63 Prozent der Auffassung, dass die Interessen der Autoindustrie und Arbeitsplätze im Vordergrund stehen. 23 Prozent sind der Meinung, dass der Schutz der Umwelt und die Gesundheit der Bürger für die verantwortlichen Politiker im Vordergrund steht. Sieben Prozent glauben, dass die Interessen der Dieselbesitzer im Vordergrund stehen.

Wenn man die Bürger fragt, was aus ihrer Sicht für die verantwortlichen Politiker im Vordergrund stehen sollte, sieht das Bild anders aus: 66 Prozent der Befragten finden, "der Schutz der Umwelt und die Gesundheit der Bürger" sollte für die Politiker am wichtigsten sein. 14 Prozent sagen, im Vordergrund sollten die Interessen der Automobilindustrie und Arbeitsplätze stehen, zehn Prozent sagen, die Interessen der Dieselbesitzer.

Union bleibt klar die Nummer 1

Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann bliebe die Union stärkste Kraft mit 39 Prozent - keine Veränderung im Vergleich zum DeutschlandTrend Anfang Juli. Die SPD gewinnt einen Punkt hinzu und erreicht 24 Prozent. Die Linkspartei ist stabil bei neun Prozent; die Grünen bleiben unverändert bei acht Prozent. FDP und AfD verschlechtern sich beide um einen Punkt und landen bei jeweils acht Prozent.

Untersuchungsanlage Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren

Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/ Dual Frame

(Relation Festnetz-/Mobilfunknummern 70:30)

Erhebungsverfahren: Computergestützte Telefoninterviews (CATI)***



Fallzahl: 1005 Befragte

Sonntagsfrage: 1505 Befragte

Erhebungszeitraum: 07. bis 08. August 2017

Sonntagsfrage: 04. bis 08. August 2017

Fehlertoleranz: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte



Durchführendes Institut: Infratest dimap



* bei einem Anteilswert von fünf Prozent ** bei einem Anteilswert von 50 Prozent

*** Die Ergebnisse sind auf ganze Prozentwerte gerundet, um falsche Erwartungen an die Präzision zu vermeiden. Denn für alle repräsentativen Befragungen müssen Schwankungsbreiten berücksichtigt werden. Diese betragen im Falle eine Erhebung mit 1000 Befragten bei großen Parteien rund drei Prozentpunkte, bei kleineren Parteien etwa einen Punkt. Hinzu kommt, dass der Rundungsfehler für kleine Parteien erheblich ist. Aus diesen Gründen wird deshalb keine Partei unter drei Prozent in der Sonntagsfrage ausgewiesen.