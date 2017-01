Seit Monaten warnen die Behörden, der Anschlag von Berlin brachte die traurige Gewissheit: Auch Deutschland ist von Terror bedroht. Eine Mehrheit allerdings geht mit dieser Gefahr gelassen um: 73 Prozent der Deutschen fühlen sich sicher - so ein Ergebnis des ARD-DeutschlandTrends.

Von Ellen Ehni, WDR

Die Deutschen sind mehrheitlich gelassen, was die Terrorgefahr bei uns im Land angeht: 73 Prozent der Bürger fühlen sich alles in allem in Deutschland eher sicher; 26 Prozent fühlen sich eher unsicher. Das Gefühl in Sicherheit zu leben, überwiegt bei den Anhängern aller Parteien. Nur bei den Anhängern der AfD ist das anders: Zwei Drittel der AfD-Anhänger fühlen sich in Deutschland unsicher. Das hat eine Umfrage von Infratest dimap für den ARD-DeutschlandTrend im Auftrag der Tagesthemen ergeben.

Die Mehrheit der Befragten fühlt sich in Deutschland sicher.,

Eine weitere Frage war: "Wenn Sie das Leben heute mit dem vor 50 Jahren vergleichen: Ist die Situation für Menschen wie Sie heute besser, schlechter oder genauso?" Eine Mehrheit von 58 Prozent meint, dass ihre aktuelle Lebenssituation besser ist als vor 50 Jahren, 17 Prozent meinen, sie sei schlechter, 11 Prozent sehen keine Veränderung.

Innenminister beliebter als Merkel

Bei der Politikerzufriedenheit hat Innenminister Thomas de Maizière Bundeskanzlerin Angela Merkel überholt. Mit der Arbeit von Thomas de Maizière sind 57 Prozent der Befragten zufrieden beziehunsgweise sehr zufrieden. Das sind sieben Punkte mehr als im Vormonat. Bundeskanzlerin Angela Merkel verliert dagegen einen Punkt und kommt auf 56 Prozent Zustimmung.

Bei der Politikerzufriedenheit hat Thomas de Maizière im ersten DeutschlandTrend des Jahres die Bundeskanzlerin überholt.

Bei der Sonntagsfrage wächst der Abstand zwischen Union und SPD: Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union auf 37 Prozent, das sind zwei Punkte mehr als im Vormonat. Die SPD käme auf 20 Prozent und verliert zwei Punkte. Die Linkspartei bleibt stabil bei 9 Prozent. Die Grünen kommen auch auf 9 Prozent, verlieren aber zwei Punkte. Die FDP bleibt unverändert bei 5 Prozent. Die AfD gewinnt zwei Punkte hinzu und landet bei 15 Prozent.

Sonntagsfrage

