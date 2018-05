ARD-DeutschlandTrend Große Mehrheit für Macrons EU-Engagement

Mehr Leidenschaft für Europa - das wünschen sich laut ARD-DeutschlandTrend viele Deutsche von ihrer Kanzlerin. Das EU-Engagement des französischen Präsidenten Macron stößt auf breite Zustimmung.

Von Ellen Ehni, WDR

Eine Mehrheit der Deutschen wünscht sich mehr Europa-Enthusiasmus von der Kanzlerin: 58 Prozent fänden es gut, wenn sich Angela Merkel mit mehr Leidenschaft für die Europäische Union einsetzen würde - 38 Prozent fänden das nicht gut. Das hat eine Umfrage von Infratest dimap im Auftrag der ARD-Tagesthemen von Montag bis Dienstag dieser Woche ergeben.

Ansichten zur Europäischen Union

Der französische Präsident Emmanuel Macron ist jetzt ein Jahr im Amt. Er hat in dieser Zeit einige Ideen für die Zukunft der EU entwickelt. In diesem Zusammenhang finden 82 Prozent der Deutschen es gut, dass Macron die EU mit einer Reihe von Vorschlägen voran bringen will; 15 Prozent sehen das anders. Etwas kritischer blicken die Deutschen auf eine engere Zusammenarbeit in Finanzfragen. Der Aussage "Macrons Vorschlag einer engeren Zusammenarbeit in der Finanzpolitik geht mir zu weit" stimmen 48 Prozent zu; 42 Prozent stimmen dieser Aussage nicht zu.

Innenpolitisch wenig Bewegung

Im Moment wird auch über die Zukunft der Europäischen Union diskutiert. 53 Prozent der Deutschen wünschen sich, dass die europäischen Länder in den nächsten Jahren ihre Zusammenarbeit vertiefen und weitere Zuständigkeiten an die EU abgeben. 18 Prozent sind der Meinung, dass sich nichts Wesentliches ändern sollte. 24 Prozent meinen, dass die Mitgliedstaaten wieder stärker alleine handeln und sich Zuständigkeiten von der EU zurückholen sollten.

Wenn man auf die innenpolitische Stimmung schaut, gibt es relativ wenig Bewegung: Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union auf 32 Prozent, ein Punkt weniger im Vergleich zum Vormonat. Die SPD bleibt stabil bei 18 Prozent. Die AfD verbessert sich um einen Punkt auf 15 Prozent. FDP und Linke verlieren jeweils einen Punkt und landen bei 8 bzw. 9 Prozent. Die Grünen gewinnen einen Punkt hinzu und kommen auf 13 Prozent.

Sonntagsfrage

Untersuchungsanlage Grundgesamtheit: Wahlberechtigte in Deutschland

Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/ Dual Frame

(Relation Festnetz-/Mobilfunknummern 70:30)

Disproportionaler Ansatz (West/Ost 70:30)

Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)***



Fallzahl: 1007 Befragte

Sonntagsfrage: 1507 Befragte

Erhebungszeitraum: 07. bis 08. Mai 2018

Gewichtung: nach soziodemographischen Merkmalen

Sonntagsfrage mit separater Gewichtung

Fehlertoleranz: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte



Durchführendes Institut: Infratest dimap



* bei einem Anteilswert von fünf Prozent ** bei einem Anteilswert von 50 Prozent

*** Die Ergebnisse sind auf ganze Prozentwerte gerundet, um falsche Erwartungen an die Präzision zu vermeiden. Denn für alle repräsentativen Befragungen müssen Schwankungsbreiten berücksichtigt werden. Diese betragen im Falle eine Erhebung mit 1000 Befragten bei großen Parteien rund drei Prozentpunkte, bei kleineren Parteien etwa einen Punkt. Hinzu kommt, dass der Rundungsfehler für kleine Parteien erheblich ist. Aus diesen Gründen wird deshalb keine Partei unter drei Prozent in der Sonntagsfrage ausgewiesen.

Über dieses Thema berichtet die tagesthemen am 09. Mai 2018 um 22:20 Uhr.