Deutschland steuert möglicherweise wieder auf eine Große Koalition zu. Doch wie findet das die Bevölkerung? Gut bis sehr gut, sagen 45 Prozent der Befragten im DeutschlandTrend. Ein deutlicher Zuwachs im Vergleich zu den Vormonaten.

Von Ellen Ehni, WDR

Der Gedanke, dass Deutschland in Zukunft wieder von einer Großen Koalition regiert werden könnte, begeistert die Deutschen mehrheitlich nicht: 52 Prozent fänden eine Koalition aus CDU/CSU und SPD weniger gut oder schlecht; 45 Prozent fänden eine solche Konstellation sehr gut oder gut. Das hat eine Umfrage von infratest dimap für den ARD-DeutschlandTrend ergeben.

Seit der Bundestagswahl ist die Zustimmung zur Großen Koalition in der Bevölkerung gestiegen: Im DeutschlandTrend Anfang Oktober fand eine Große Koalition 33 Prozent Zustimmung, Anfang November dann 37 Prozent. Nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen lag die Zustimmung in der DeutschlandTrend Extra-Befragung am 20. November bei 39 Prozent. Aktuell liegt der Rückhalt für eine große Koalition damit wieder auf einem vergleichbaren Niveau wie im Vorfeld der Bundestagswahl.

Minderheitsregierung auf Platz zwei

Sollte es nicht zu einer Neuauflage der Großen Koalition kommen, spricht sich eine knappe Mehrheit (nämlich 51 Prozent) für eine Minderheitsregierung der CDU/CSU aus, 45 Prozent würden sich in diesem Fall Neuwahlen wünschen. Damit freunden sich immer mehr Deutsche mit der Idee einer möglichen Minderheitsregierung an: In der DeutschlandTrend Extra-Befragung am 20. November, kurz nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen, sprachen sich 29 Prozent für eine Minderheitsregierung der Union aus, Anfang November waren es nur 20 Prozent.

Dass Martin Schulz weiter an der Spitze der SPD stehen will, sehen die Deutschen mehrheitlich kritisch: Nur 32 Prozent der Befragten sagen, dass Schulz der richtige Parteivorsitzende ist, um die SPD zu erneuern - 62 Prozent sagen das nicht.

Union weiter stärkste Kraft

Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann bliebe die Union stärkste Kraft mit 32 Prozent - zwei Punkte mehr als im Vormonat. Die SPD bleibt stabil bei 21 Prozent, die AfD bei 13 Prozent. Die FDP verliert drei Punkte und landet bei neun Prozent. Die Linke verbessert sich um einen Punkt und kommt auf zehn Prozent; die Grünen sind unverändert bei elf Prozent.

Alle Ergebnisse des ARD-DeutschlandTrends erfahren Sie in den tagesthemen um 22.15 Uhr im Ersten.

Untersuchungsanlage Grundgesamtheit: Wahlberechtigte in Deutschland

Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/ Dual Frame

Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)***



Fallzahl: 1004 Befragte

Erhebungszeitraum: 04. bis 05. Dezember 2017

Sonntagsfrage: 1504 Befragte

Erhebungszeitraum: 04. bis 06. Dezember 2017

Fehlertoleranz: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte



Durchführendes Institut: Infratest dimap



* bei einem Anteilswert von fünf Prozent ** bei einem Anteilswert von 50 Prozent

*** Die Ergebnisse sind auf ganze Prozentwerte gerundet, um falsche Erwartungen an die Präzision zu vermeiden. Denn für alle repräsentativen Befragungen müssen Schwankungsbreiten berücksichtigt werden. Diese betragen im Falle eine Erhebung mit 1000 Befragten bei großen Parteien rund drei Prozentpunkte, bei kleineren Parteien etwa einen Punkt. Hinzu kommt, dass der Rundungsfehler für kleine Parteien erheblich ist. Aus diesen Gründen wird deshalb keine Partei unter drei Prozent in der Sonntagsfrage ausgewiesen.

