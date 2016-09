Dem Linken-Bundestagsabgeordneten Dehm droht ein Strafverfahren. Die Staatsanwaltschaft hat beantragt, seine Immunität aufheben zu lassen. Dehm hatte eingeräumt, im August einen jungen Flüchtling von Italien nach Deutschland gebracht zu haben.

Der Bundestagsabgeordnete der Linkspartei, Dieter Dehm, erwartet ein Strafverfahren. Die Staatsanwaltschaft Fulda hat die Aufhebung seiner Immunität beantragt. Dies sei ihm am Freitag von der Parlamentarischen Geschäftsführerin seiner Fraktion, Petra Sitte, mitgeteilt worden.

Ihm werde Beihilfe zur illegalen Einreise vorgeworfen, erklärte Dehm. Anzeige gegen den 66-Jährigen soll die Polizei in Böblingen erstattet haben. Als Abgeordneter ist Dehm vor Strafverfolgung geschützt. Der Bundestag muss nun über den Antrag entscheiden.

Dehm sieht Verfahren gelassen entgegen

Der Politiker der Linkspartei, der auch Schatzmeister der europäischen Linken ist, erklärte, er wolle keinen Immunitätsschutz für sich beanspruchen. Seine Aktion bereue er im übrigen nicht. "Ich würde es wieder tun", sagte Dehm. Alles weitere regele sein Anwalt. Zu seinem juristischen Vertreter ernannte er den CSU-Abgeordneten Peter Gauweiler, den er als seinen "guten Freund und Blutsbruder" bezeichnete.

Dehm hatte Anfang September Medienberichte bestätigt, wonach er im August einen Flüchtling in die Bundesrepublik geschmuggelt hatte. Der "Bild am Sonntag" sagte er, dass er einen "jungen Halbwaisen aus Afrika von Italien aus über die Grenze nach Deutschland zu seinem Vater" gebracht habe. Dehm sei offenbar von einer Flüchtlingshelferin auf das Schicksal des jungen Mannes angesprochen worden, der über das Mittelmeer nach Italien geflohen sei und dort festsitze.

Unterkunft im Ferienhaus

Dehm habe daraufhin den jungen Flüchtling zunächst für ein paar Tage in seinem Ferienhaus in Italien einquartiert. Dann habe er ihn über die Schweiz nach Deutschland gefahren und ihn dort an Flüchtlingshelfer übergeben. Inzwischen befinde sich der junge Mann bei seinem Vater. "Ich würde es wieder tun", sagte Dehm.

Rückhalt in der Linkspartei

Der niedersächsische Politiker erklärte, er habe Unterstützung aus den Reihen der Linkspartei signalisiert bekommen. "In meiner Partei habe ich Rückhalt", so Dehm. Auch der Kreisverband der Linkespartei in der Region Hannover stellte sich hinter Dehm. "Die Staatsanwaltschaft soll lieber Waffenhändler verfolgen statt Flüchtlingshelfer", sagte der Kreisvorsitzende Johannes Drücker.

