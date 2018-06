Streit in der Union Droht der nächste Konflikt?

Der Streit in der Union über die Flüchtlingspolitik ist weiterhin ungelöst. Doch schon könnte ein neuer Konflikt drohen. Die europapolitischen Beschlüsse von Merkel und Macron sorgen offenbar für Unmut bei der CSU.

Bahnt sich zwischen der CSU und Kanzlerin Angela Merkel der nächste Streit an? Die "Bild"-Zeitung berichtet, dass die CSU-Spitze über die Ergebnisse des Treffens von Merkel mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Meseberg verärgert sein soll. Demnach sollen die Christsozialen die Einberufung des Koalitionsausschusses verlangen.

Besonders die Vereinbarung zur Schaffung eines begrenzten gemeinsamen Budgets für die Euro-Zone stoße laut "Bild" auf Kritik. Merkel und Macron hatten grundsätzlich ein solches Budget im Rahmen der bisherigen Haushaltstrukturen und ohne Angaben zur Höhe für 2021 vereinbart. Geprüft werden soll auch, außenpolitische Entscheidungen künftig mit Mehrheit statt einstimmig zu treffen.

Österreichs Bundeskanzler Kurz: Treffen mit Söder

Söder trifft Kurz

Auch im Asylstreit zeichnet sich kein Ende der Differenzen ab. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder trifft sich zu Beratungen mit Österreichs Kanzler Sebastian Kurz in Linz. Das Treffen ist zwar bereits seit Monaten geplant, bekommt wegen der erbitterten Debatten in der deutschen Bundesregierung zur Zurückweisung von Flüchtlingen eine besondere Brisanz.

Bis zum EU-Gipfel Ende des Monats muss Merkel eine europäische Lösung in dieser Frage präsentieren, andernfalls droht CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer offen mit einem politischen Alleingang, der das Ende der Großen Koalition in Berlin wohl zwangsläufig zur Folge haben dürfte.

Kurz zählt sich selbst in der Debatte über bilaterale Zurückweisungsabkommen mit anderen EU-Ländern zur "Achse der Willigen". "Wir haben auch die gleiche Auffassung bei dem Thema Zuwanderung und Flüchtlingspolitik", beschrieb Söder bereits vor einigen Tagen die politische Stoßrichtung von Wien und München.

Herrmann: CSU will keinen Bruch mit CDU

Immerhin: Bayerns Innenminister Joachim Herrmann zeigte sich im Asylstreit zwar unnachgiebig, schlägt aber versöhnliche Töne an. "Die CSU will keinen Bruch mit der CDU", sagte der Christsoziale der "Passauer Neuen Presse". Es sei wichtig, das partnerschaftliche Verhältnis und die Fraktionsgemeinschaft im Bundestag zu erhalten. Die CSU stehe auch hinter den Bemühungen Merkels auf europäischer Ebene. Wenn es in den kommenden zwei Wochen aber keine sofort wirkenden Vereinbarungen gebe, werde der Bundesinnenminister in der ersten Juliwoche anweisen, bereits in einem EU-Land registrierte Flüchtlinge an den Grenzen zurückzuweisen.

