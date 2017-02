Terrorverdacht in Chemnitz Spezialkräfte stürmen Wohnhaus

An dem Einsatz sind sowohl Spezialkräfte des Landeskriminalamtes Sachsen als auch des Sondereinsatzkommandos beteiligt. | Bildrechte: MDR/Harry Härtel

Wegen eines Terroralarms ist es am Montag zu einem Einsatz des sächsischen Landeskriminalamtes in Chemnitz gekommen. Das bestätigte die Polizeidirektion der Stadt. Einzelheiten wollte der Sprecher des Lagedienstes zunächst nicht nennen. Beim Landeskriminalamt in Dresden hieß es, Näheres würde später mitgeteilt. Wie das LKA auf Anfrage des MDR mitteilte, steht der Einsatz unter der Führung des Bundesanwaltschaft. Sie will sich nach eigenen Angaben am Dienstag zu dem Einsatz äußern.

CVAG stellt Busse bereit

Der Einsatz fand am Montagnachmittag auf der Augustusburger Straße statt, zwischen Yorckstrasse und Clausstrasse. | Bildrechte: MDR/Harry Härtel

Wie Bilder eines Fotoreporters zeigen, stürmten Polizisten mit Atemschutzmasken und Maschinenpistolen gegen Abend ein Wohnhaus. Laut "Bild"-Zeitung sollen in dem Haus Syrer leben. Elite-Polizisten waren mit einem Spezialfahrzeug zur Terrorbekämpfung und einem Sprengstoff-Hund angerückt. Möglicherweise hat es dem Blatt zufolge einen weiteren Einsatz im Stadtgebiet gegeben. Das wollte das LKA bisher nicht bestätigen.



Die Chemnitzer Verkehrsbetriebe stellten Busse für eine mögliche Evakuierung bereit.

Nicht der erste Terroreinsatz in Chemnitz

In Chemnitz war im vergangenen Jahr die Festnahme des mutmaßlichen Terroristen Dschaber al-Bakr missglückt. Der Syrer konnte sich trotz eines großen Polizeiaufgebotes in der Stadt nach Leipzig absetzen. Der Polizeieinsatz hatte große Kritik ausgelöst. Im Januar stellte eine Expertenkommission ihren Bericht vor und attestierte den Ermittlungsbehörden erhebliche Defizite in der Kommunikation.

Über dieses Thema berichtete MDR SACHSEN auch im Radio: MDR 1 RADIO SACHSEN | 13.02.2017 | 21:00 Uhr