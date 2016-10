Die Polizei fahndet bundesweit mit einem Foto nach einem 22-jährigen Syrer. Der steht im Verdacht, einen Sprengstoffanschlag zu planen. Ein erster Zugriffsversuch in einer Chemnitzer Wohnung misslang. Jedoch stellte die Polizei fest: In den Räumen wurde mit Sprengstoff hantiert.

Es gibt offenbar konkrete Hinweise auf einen in Deutschland geplanten Sprengstoffanschlag. Ein 22 Jahre alter Syrer steht im Verdacht, ein entsprechendes Attentat vorbereitet zu haben, wie das Landeskriminalamt Sachsen mitteilte. Die Polizei fahndet mit einem Foto nach ihm. Sein Name: Jaber Albakr. Der junge Mann soll ein schwarzes Kapuzensweatshirt mit auffälligem Druck tragen.

Auf der Suche nach dem Verdächtigen startete die Polizei am Mittag in Chemnitz einen Großeinsatz. Im Zuge des Einsatzes wurden Teile der Plattenbausiedlung Fritz-Heckert-Gebiet abgeriegelt. Jedoch trafen die Beamten Albakr nicht in der vermuteten Wohnung an. Aber nach Angaben eines Sprechers des LKA konnte nachgewiesen werden, dass in den Räumen mit Sprengstoff gearbeitet wurde.

Fahndungsfoto: Jaber Albakr wird von der Polizei gesucht.

Ort eines möglichen Anschlages unklar

Zu der Frage wo, wann und wie ein Anschlag geplant war oder ist, äußerte sich das LKA nicht . Einen Bericht von "Focus Online", wonach ein Flughafen das Ziel sein soll, bestätigte das Landeskriminalamt auf Anfrage von tagesschau.de nicht. Offen ist auch, ob hinter den Vorbereitungen ein einzelner Verdächtiger oder eine Gruppe steckt. Die Deutsche Presse-Agentur berichtet unter Berufung auf Sicherheitskreise, dass es einen Zusammenhang mit der Terrormiliz "Islamischer Staat" gebe.

"Wir müssen davon ausgehen, dass die Person gefährlich ist", sagte der LKA-Sprecher. Die Polizei tue aber alles, um die Gefahr für die Bürger in kleinem Rahmen zu halten. Auslöser für den Einsatz sei ein Hinweis des Verfassungsschutzes gewesen, der gestern Abend eingegangen sei. Die Beamten hätten das LKA auf den Verdächtigen und dessen mögliche Anschlagspläne hingewiesen.

