Nach einem Jahr voller Streit und Demütigungen gehen CDU und CSU wieder aufeinander zu. Auch Horst Seehofer schlägt zunehmend versöhnliche Töne an. Doch können die Wunden des vergangenen Jahres so schnell heilen?

Von Julian Heißler, tagesschau.de

Sie können wieder miteinander lachen. Am Dienstag eröffnen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer gemeinsam die Münchner Medientage. Eigentlich soll jetzt ein Film starten, doch die Technik streikt. Also muss Seehofer improvisieren, als er zum Mikrofon greift: Ursprünglich habe er mit der Einzigartigkeit des Freistaats Bayern beginnen wollen. "Dass du, liebe Bundeskanzlerin, die Zeugenschaft dieses Versagens hast, ist eine große Sache." Merkel, die nach ihm spricht, antwortet: "Ausnahmen bestätigen die Regel. Bayern braucht an seinem Selbstbewusstsein nicht zu zweifeln." Das Publikum lacht - und Seehofer lacht mit.

Ein so unbefangener Auftritt wäre vor einigen Monaten wohl noch undenkbar gewesen. Zu tief der Graben, der sich zwischen CDU und CSU durch die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung aufgetan hatte. Der Streit um eine Obergrenze belastete das Verhältnis von Merkel und Seehofer aufs äußerste. Doch jetzt, kurz vor den Parteitagen der beiden Parteien, senden beide Seiten Signale der Entspannung. Aber kann die Union nach einem Jahr voller Verwerfungen und Verletzungen einfach zurück zur Tagesordnung übergehen?

Schwierige Beziehung

Das Verhältnis von Merkel und Seehofer war nicht immer einfach. Beide kennen sich schon lange. In den 1990er-Jahren saßen sie gemeinsam in der Regierung von Bundeskanzler Helmut Kohl, später in der Führung der Bundestagsfraktion von CDU und CSU. 2004 trat Seehofer im Streit von einem Posten als stellvertretender Fraktionschef zurück, da er die Pläne der Vorsitzenden Merkel für einen Umbau im Gesundheitssystem nicht mittragen wollte.

Seine Karriere galt als beendet, doch bereits ein Jahr später kehrte er ins Rampenlicht zurück, nachdem der damalige CSU-Chef Edmund Stoiber ihn als Landwirtschaftsminister ins Kabinett der frisch gewählten Bundeskanzlerin Merkel schickte. Drei Jahre später wurde Seehofer zum bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden gewählt. Seitdem sind er und Merkel per Du.

Sie kennen sich schon lange. Merkel und Seehofer beim Festakt zum Geburtstag ihres ehemaligen Chefs, Alt-Kanzler Helmut Kohl. (Archivbild vom 5.Mai 2010)

Maut für Frieden

Lange Zeit funktionierte die Zusammenarbeit gut. Seehofer unterstützte die Arbeit der Kanzlerin aus München heraus. "Wir sind stolz auf dich", lobte er Merkel etwa auf dem CDU-Parteitag in Hannover vor vier Jahren. Die CSU sei "fest entschlossen, dass wir in den nächsten Monaten ein schnurrendes Kätzchen sind und kein brüllender Löwe". Nach dem starken Unionsergebnis bei der Bundestagswahl vor drei Jahren prognostizierte er Merkel bereits die absolute Mehrheit für 2017.

Die Kanzlerin dankte es ihm, indem sie Seehofer einige Sonderwünsche erfüllte, die der CSU besonders am Herzen lagen. Betreuungsgeld und Pkw-Maut sicherten den Frieden zwischen den Schwesterparteien. Erst Merkels Entschluss, in Ungarn festsitzende Flüchtlinge nach Deutschland zu holen, beendete diese politische Harmonie.

Auf dem Höhepunkt des Streits maßregelt Seehofer Merkel auf offener Bühne auf dem CSU-Parteitag.

"Herrschaft des Unrechts" war gestern

Merkel wolle "ein anderes Deutschland", klagte Seehofer kurz nach Merkels Entscheidung in einer vertraulichen Telefonschaltkonferenz. Es folgten Monate der Eskalation. In der CSU wurde laut darüber nachgedacht, die Bundesregierung zu verklagen, sich bundesweit auszubreiten oder die Koalition in Berlin platzen zu lassen. Seehofer maßregelte Merkel auf offener Bühne nach ihrem Grußwort auf dem vergangenen CSU-Parteitag. Im Frühjahr warf er ihr eine "Herrschaft des Unrechts" vor. Es war der Tiefpunkt des unionsinternen Streits.

Davon ist man heute weit entfernt. In der Union betont man mittlerweile wieder vor allem die Gemeinsamkeiten. "Inhaltlich liegen wir nicht weit auseinander", sagt Max Straubinger, Parlamentarischer Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe, im Gespräch mit tagesschau.de.

Beide Parteien wollen eine Begrenzung des Zuzugs durch Flüchtlinge. "Die Bundeskanzlerin steht für Rückführung und Grenzsicherung", erklärt Straubinger. Einzig bei der Frage einer zahlmäßig festgelegten Obergrenze sei man sich nicht einig. Dies stünde einer Zusammenarbeit der Parteien jedoch nicht im Weg. "Solche Unterschiede gehören in Volksparteien dazu. Das wichtigste ist allerdings, dass wir gut und professionell zusammenarbeiten, damit Angela Merkel auch nach der nächsten Wahl Bundeskanzlerin bleibt", so Straubinger.

Oliver Köhr, ARD Berlin, zur Unterstützung der CSU

Signale der Versöhnung

Ähnliche Rufe häufen sich in den vergangenen Tagen. Auch CSU-Vize Manfred Weber und die Chefin der CSU-Landesgruppe, Gerda Hasselfeldt, sprachen sich jüngst für eine erneute Kanzlerkandidatur Merkels aus. Parteichef Seehofer hält sich hingegen noch zurück. Eine Entscheidung solle erst im Frühjahr fallen, bekräftigte er kürzlich wieder.

Doch auch der CSU-Chef sendet mittlerweile Signale der Versöhnung. "Wir sind uns in den letzten Wochen in vielen Punkten nähergekommen", lobte er vor wenigen Tagen. Wenn es in der Frage der Obergrenze weiter Differenzen gebe, dann "können wir das aushalten". Hilfreich für diesen neuen Ton ist, dass Merkel seit Monaten daran arbeitet, die Zahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, zu reduzieren.

Durch mehrere Gesetzespakete und das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei erreichen in diesem Jahr tatsächlich deutlich weniger Menschen Deutschland als noch 2015. Auch änderte Merkel ihren Ton. Nach der verlorenen Berliner Abgeordnetenhauswahl distanzierte sie sich im September demonstrativ von ihrem Satz "Wir schaffen das". In München wurde dieser Schritt mit Genugtuung aufgenommen.

Brücke ja, aber nicht aus Stahl

Seitdem bessert sich auch die Stimmung zwischen Merkel und Seehofer. Die jüngsten Gespräche der beiden hätten in gelockerter Atmosphäre stattgefunden, berichten hochrangige Unionspolitiker. Beiden sei klar, dass man sich mit Blick auf die Bundestagswahl zusammenraufen müsse. Hinzu kommt der Druck von außen. Die rot-rot-grünen Lockerungsübungen der vergangenen Wochen hätten den Willen zur Einigung bei CDU und CSU verstärkt, heißt es - auch wenn dieses Signal noch nicht bei allen CSU-Mitgliedern angekommen sei.

Endgültig begraben ist das Kriegsbeil zwischen den beiden Parteien jedoch noch nicht. Bislang ist nicht klar, ob die Bundeskanzlerin in der kommenden Woche zum CSU-Parteitag reisen wird. Über eine Einladung will der Parteivorstand am Montag entscheiden. Merkel ließ jedoch bereits durchblicken, dass es aus ihrer Sicht nicht dramatisch sei, wenn sie sich die Reise nach München sparen könnte. Dafür zeichnet sich immer mehr ab, dass beide Parteien bei einer gemeinsamen Vorstandsklausur Anfang 2017 in München auch formal Frieden schließen könnten.

Doch das Krisenjahr hat auch Spuren hinterlassen. Die Demütigung, die Seehofer Merkel etwa auf dem vergangenen CSU-Parteitag zugefügt habe, werde die Kanzlerin nicht vergessen, sagt jemand, der beide lange kennt. Trotzdem wird erwartet, dass beide künftig weiter professionell zusammenarbeiten. "Sie werden ihre Unterschiede überbrückt bekommen", sagt der Kenner zu tagesschau.de. "Vielleicht nicht mit einer Stahlbrücke, aber sicher mit einer gut begehbaren Holzbrücke."