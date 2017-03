Der türkische Außenminister wollte zunächst im Plaza Event Center in Hamburg-Wilhelmsburg auftreten.

Wird der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu seinen geplanten Wahlkampf-Auftritt in Norddeutschland noch durchführen können? Am Dienstagmorgen stellt sich die Lage unübersichtlich dar. Nachdem der Auftritt in einer Veranstaltungshalle im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg am Montagnachmittag wegen einer fehlenden Brandmeldeanlage abgesagt worden ist, suchen die Organisatoren nach einem anderen Veranstaltungsort. Offenbar wollten sie nach Norderstedt (Kreis Segeberg) ausweichen. Im Internet laden sie zu einem Treffen mit Cavusoglu im Saal einer örtlichen Tanzschule ein. Wie NDR 1 Welle Nord am Morgen berichtet, hat der Saal-Besitzer den Plan allerdings dementiert: In seinem Saal finde heute Abend kein Auftritt des türkischen Ministers statt. Ob die Organisatoren noch ein anderes Ausweichquartier auf dem Zettel haben, ist unklar.

Gegenwind aus Hamburger Parteien

Außenminister Mevlüt Cavusoglu will bei den Türken in Deutschland für das Erdogan-Referendum werden.

In Hamburg lässt sich die Veranstaltung mit dem türkischen Außenminister wohl auch nicht an einem anderen Ort stemmen. Das nimmt zumindest der Hamburger CDU-Fraktionschef André Trepoll an. Auf NDR Info sagte er am Morgen, die Behörden müssten ja auch einen neuen Versammlungsort erst noch prüfen. Die Absage des Minister-Auftritts vom Montag sei eine gute Nachricht, so Trepoll. Türkischer Wahlkampf habe in Deutschland und Hamburg nichts verloren.

Auch die FDP, AfD und Linke in Hamburg hatten ein Verbot der Veranstaltung gefordert. Es könne nicht sein, dass Hamburg stillschweigend helfe, den Boden für ein autokratisches System in der Türkei zu bereiten, sagte die FDP-Fraktionsvorsitzende Katja Suding. Ähnlich äußerte sich AfD-Fraktionschef Bernd Baumann. Die Hamburger SPD-Politikerin und Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz, lehnte im Gespräch mit NDR 90,3 ein grundsätzliches Auftrittsverbot ab. Das führe nur zu neuen diplomatischen Verwerfungen.

Brandschutzgründe: Cavusoglu-Auftritt untersagt

ndr

07.03.2017 09:17 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Türkei kritisiert Absage

Vor der Absage am Montag hatte Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) noch erklärt, dass Cavusoglu seinen Wahlkampf-Auftritt trotz massiver Proteste und Verbotsforderungen wie geplant in Hamburg abhalten könne. Eine Untersagung sei nur aus versammlungsrechtlichen Gründen oder aus Gründen der Gefahrenabwehr möglich. Das zuständige Bezirksamt Hamburg-Mitte untersagte den Auftritt dann aus Brandschutz-Gründen. 250 bis 300 Menschen sollten zu der Veranstaltung kommen. In der Türkei stößt die Hamburger Absage auf scharfe Kritik. Der Abgeordnete Yeneroglu von der Regierungspartei AKP sagte, die Verfügung markiere einen neuen Tiefpunkt in den deutsch-türkischen Beziehungen. Es gehe immer weiter nach unten. Yeneroglu leitet die Wahlkampagne seiner Partei im Ausland. Cavusoglu will Wahlkampf für das Referendum machen, mit dem der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan seine Präsidialmacht ausbauen will.

Treffen mit Gabriel geplant

Der türkische Außenminister will sich in Kürze mit seinem deutschen Amtskollegen Sigmar Gabriel (SPD) treffen, um den Streit zwischen Berlin und Ankara um die Wahlkampf-Auftritte türkischer Politiker in Deutschland zu entschärfen. Cavusoglu hatte der Bundesregierung vorgeworfen, durch Absagen von Terminen das von Staatschef Erdogan angestrebte Präsidialsystem verhindern zu wollen.

Dieses Thema im Programm:

NDR 1 Welle Nord | 07.03.2017 | 07:00 Uhr