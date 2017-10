Konstituierende Parlamentssitzung Bedingt arbeitsfähig

Der neue Bundestag kommt zu seiner ersten Sitzung zusammen, die Parlamentsarbeit muss aber noch warten. Die Regierungsbildung bremst die Abgeordneten aus. Und auch die endgültige Besetzung des Bundestagspräsidiums ist noch unklar.

Von Julian Heißler, tagesschau.de

Zumindest im Plenum hat bereits alles seine Ordnung. 78 zusätzliche Stühle haben die Handwerker des Bundestags in den vergangenen Wochen in den Sitzungssaal unter der Reichstagskuppel geschraubt, zusammengefasst in jetzt sechs Fraktionen. Im Vergleich zur vergangenen Legislaturperiode dürfte es damit etwas enger werden, wenn die Abgeordneten zu ihrer ersten Sitzung zusammenkommen. Doch das ist nicht die einzige Veränderung, auf die erfahrene Mitglieder des Bundestags sich einstellen müssen.

Auf den ersten Blick wirkt alles noch vertraut. Die Tagesordnung der konstituierenden Sitzung liest sich kaum anders als vergangene Abläufe. Eröffnung durch den Alterspräsidenten, Abstimmung über die Geschäftsordnung, Wahl des Bundestagspräsidenten inklusive Rede, Wahl der Stellvertreter, Nationalhymne.

Neue Geschäftsordnung

Doch so einfach ist es nicht. Der Einzug der AfD und die Rückkehr der FDP in den Bundestag haben das politische Deutschland einmal gehörig durchgeschüttelt. Die Auswirkungen sind auch im Parlament zu spüren. Das wird schon die Eröffnungsrede zeigen. Schließlich wird sie in diesem Jahr erstmals nicht vom ältesten Mitglied des Bundestags gehalten, sondern - zumindest laut Geschäftsordnung - vom dienstältesten Abgeordneten.

Darauf hatten sich Union und SPD in der vergangenen Legislaturperiode geeinigt. So sollte verhindert werden, dass ein AfD-Politiker die Eröffnungsrede des Parlaments hält. Stattdessen darf nun der ehemalige Bundestagsvizepräsident Hermann Otto Solms den Auftakt in die neue Legislaturperiode machen. Zwar ist er nur der Abgeordnete mit der zweitlängsten Parlamentserfahrung (33 Jahre), doch der eigentliche Spitzenreiter Wolfgang Schäuble, MdB seit 1972, soll zum neuen Bundestagspräsidenten gewählt werden - und verzichtete deshalb auf die Eröffnungsrede.

#kurzerklärt: Wer sitzt im Deutschen Bundestag

23.10.2017, Stephan Lenhardt, SWR







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-339885~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Streitfall Glaser

Schäubles Wahl ins zweithöchste Staatsamt gilt als sicher. Auch seine designierten Stellvertreter von Union (Hans-Peter Friedrich), SPD (Thomas Oppermann), Grünen (Claudia Roth), Linkspartei (Petra Pau) und FDP (zumindest vorübergehend Wolfgang Kubicki) dürften anstandslos gewählt werden. Beim AfD-Kandidaten sieht das jedoch anders aus.

Deren Abgeordnete nominierte den ehemaligen hessischen Kommunalpolitiker Albrecht Glaser für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten. Das wollen zahlreiche Vertreter aus den anderen Fraktionen nicht akzeptieren. Sie werfen Glaser vor, in Reden die Religionsfreiheit für Muslime in Abrede gestellt zu haben. Seine Wahl ist deshalb höchst fraglich.

Mehr zum Thema Bundestagsvizepräsident: Widerstand gegen AfD-Vorschlag

Beispiel Bisky

Glaser wiederum ist auf die Unterstützung aus den anderen Parteien angewiesen. Zwar hat jede Fraktion laut Geschäftsordnung Anspruch auf einen Vizepräsidenten, die Kandidaten werden jedoch nicht entsendet, sondern müssen von der Mehrheit des Bundestags gewählt werden.

Dass die Abgeordneten nicht bereit sind jeden Kandidaten zu akzeptieren, lernte die Linkspartei vor zwölf Jahren. Damals nominierte die Linksfraktion ihren Parteichef Lothar Bisky fürs Bundestagspräsidium. Die Mehrheit des Hauses wehrte sich gegen diesen Vorschlag. Bisky fiel vier Mal in geheimer Wahl durch - drei Mal davon in der konstituierenden Sitzung. Monate später zog er seine Kandidatur zurück. Die Fraktion stellte als Ersatz Petra Pau auf, die umgehend die nötige Zustimmung auf sich vereinigen konnte.

Nach der Bundestagswahl: Morgen kommt das Parlament zur ersten Sitzung zusammen

23.10.2017







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-339845~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Raumvergabe zieht sich hin

Ein vergleichbarer Spießrutenlauf droht nun auch Glaser. In der AfD will man dennoch an seiner Nominierung festhalten. "Wir stehen zu Albrecht Glaser", so Bernd Baumann, Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion, zu tagesschau.de. Er hoffe, "dass in Union und SPD noch kluge Leute in sich gehen", damit Streit abgewendet werde. Wie sich wiederum die AfD-Fraktion bei der Wahl der anderen nominierten Stellvertreter verhalten wird, soll erst auf einer Sitzung kurz vor der Parlamentseröffnung entschieden werden. Nun legten sich die Abgeordneten jedoch bereits fest, zumindest Schäuble die Stimme zu verweigern.

Doch selbst wenn der Streit über die Besetzung des Bundestagspräsidiums beigelegt werden sollte: So richtig arbeitsfähig wird der Bundestag auch nach seiner konstituierenden Sitzung nicht sein.

Das hängt unter anderem an der Logistik. So ist auch vier Wochen nach der Wahl noch unklar, wo welche Fraktion künftig ihre Büros haben wird. "Die Raumvergabe wird sich noch hinziehen", sagt Jan Korte, frischgewählter Parlamentarischer Geschäftsführer der Linksfraktion, zu tagesschau.de. Auch was die Verteilung der repräsentativen Sitzungssäle im Reichstagsgebäude angeht, gebe es noch "nichts Spruchreifes", so der Linken-Politiker.

Verhandlungen bremsen Arbeit

Gerade die neuen Fraktionen sind dadurch ausgebremst. Man habe bislang weder Räume, noch Telefonnummern, noch offizielle Bundestags-E-Mail-Adressen, heißt es bei der FDP. Auch die AfD beklagt Mängel: "Wir haben noch nicht die Ressourcen, die wir brauchen", so Fraktionsgeschäftsführer Baumann. Derzeit verfüge die Fraktion über 70 Räume, notwendig seien jedoch 470. Zumindest die E-Mail-Adressen funktionierten bereits, so Baumann weiter. Und: "Heute stand auch ein Telefon bei mir im Büro." Ob es allerdings auch funktioniert, hat der AfD-Mann noch nicht ausprobiert.

Aber auch politisch ist die parlamentarische Arbeit derzeit ausgebremst. Grund ist die langsame Regierungsbildung. So werden Ausschüsse üblicherweise erst gebildet und eingesetzt, wenn eine neue Bundesregierung Zuschnitt und Besetzung der Ministerien bekanntgibt. Das kann allerdings noch dauern. Schließlich sind Union, FDP und Grüne noch nicht einmal in formale Koalitionsverhandlungen eingetreten.

"Eine Art Politbüro"

Auch vor vier Jahren zogen sich die Gespräche über eine künftige Regierung lange hin. Damals bestellten Union und SPD einen sogenannten Hauptausschuss, der für die Übergangszeit das Tagesgeschäft des Parlaments übernahm. Die Entscheidung wurde damals durchaus kritisiert. "Um es böse zu formulieren: Das ist sozusagen eine Art Politbüro, das hier die Arbeit des Parlaments macht", so Rechtswissenschaftler Martin Morlok in einem Interview im Herbst 2013.

"Ich habe dem Hauptausschuss damals angehört. In einem solchen Gremium kann man nicht ernsthaft arbeiten", so Linken-Politiker Korte. Seine Fraktion fordert deshalb, so schnell wie möglich wenigstens die Ausschüsse einzusetzen, die im Grundgesetz vorgesehen sind, nämlich Auswärtiges, Verteidigung, Angelegenheiten der Europäischen Union und Petition. Es gebe keinen Grund, damit auf die Bildung einer Bundesregierung zu warten, so Korte. "Der Bundestag muss sich nicht nach der Regierung richten. Umgekehrt ist es richtig. Wir sind gewählt - und es spricht nichts dagegen, mit der Arbeit anfangen."