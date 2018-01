Holocaust-Gedenken im Bundestag Eine Rede, die zu Tränen rührt

Viele haben Tränen in den Augen, als die Holocaust-Überlebende Lasker-Wallfisch im Bundestag spricht. In einer bewegenden Rede appelliert die 92-Jährige, dem Hass keine Chance mehr zu geben.

Von Sabine Müller, ARD-Hauptstadtstudio

Der Musiker Raphael Wallfisch spielt das Cello - das Instrument, das seiner Mutter im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau das Leben rettete.

Anita Lasker-Wallfisch sagt: "Wenn man irgendwie gebraucht wird, hat man eine winzige Chance. Ich hatte diese Chance. Ich wurde gebraucht." Und zwar als Cellistin im Mädchenorchester des Lagers. Mit klarer, kräftiger Stimme erzählt die 92-jährige Lasker-Wallfisch, wie sie für heimkehrende Lagerarbeiter spielte und sonntags Konzerte für die Wärter gab.

Untergebracht war sie im Block 12, ganz nah an Rampe und Krematorium: "Wir konnten alles sehen. Die Ankunftszeremonie, die Selektionen, die Kolonnen von Menschen, die in Richtung Gaskammer gingen und in Rauch verwandelt wurden."

Holocaust-Gedenken im Bundestag

tagesschau 20:00Uhr, 31.01.2018, Marie-Kristin Boese, ARD Berlin







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-372763~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Streckenweise mit trockenem Humor

Die Holocaust-Überlebende erzählt vom Leben, bevor sie den gelben Judenstern tragen musste, von der Deportation ihrer Eltern, die sie nie wieder sah, von den Schrecken der Lager Auschwitz und Bergen-Belsen, von der Befreiung mit 19 Jahren. Oft mit trockenem Humor, teilweise fast lakonisch: "Wer hätte geglaubt, dass wir Auschwitz lebendig und nicht als Rauch verlassen würden?"

Vieles ist wie immer bei dieser 23. Holocaust-Gedenkstunde im Bundestag - es ist voll und meist ganz still, viele Zuhörer haben Tränen in den Augen. Aber etwas ist diesmal anders: Der Applaus ist nicht immer einhellig. An einigen Stellen klatschen Abgeordnete der AfD nicht mit. Etwa als Anita Lasker-Wallfisch die deutsche Flüchtlingspolitik lobt: "Für uns haben sich die Grenzen damals hermetisch geschlossen und nicht wie hier geöffnet. Dank dieser unglaublich generösen, mutigen, menschlichen Geste, die hier gemacht wurde."

Oder als Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble erklärt: "Wer Hass schürt, beutet die Verunsicherung, die Ängste von Menschen aus. Wer vom Volk spricht, aber nur bestimmte Teile der Bevölkerung meint, legt Hand an unsere Ordnung."

Mahnende Worte von Schäuble

Schäuble betont, Judenhass habe in Deutschland keinen Platz - das müssten alle, die hier leben wollen, akzeptieren, auch alle Zuwanderer. Der Bundestagspräsident mahnt, nichts als selbstverständlich hinzu nehmen - nicht die Demokratie, nicht den Rechtsstaat, nicht die Gewaltenteilung: "An Auschwitz scheitert jede Gewissheit. Und deshalb müssen wir sensibel sein, wachsam, selbstkritisch. Je weiter die Zeit des Nationalsozialismus zurückliegt, desto wichtiger wird die Erinnerung."

Redet miteinander, baut Brücken, rät Anita Lasker-Wallfisch und: Hasst nicht. Das hat sie selbst erst lernen müssen - sie, die sich eigentlich geschworen hatte, nie wieder einen Fuß auf deutschen Boden zu setzen: "Mein Hass auf alles, was deutsch war, war grenzenlos. Wie Sie sehen, bin ich wortbrüchig geworden, schon vor vielen, vielen Jahren - und ich bereue es nicht. Hass ist ganz einfach ein Gift und letzten Endes, vergiftet man sich selbst."

Angesichts des wieder wachsenden Antisemitismus sagt die 92-Jährige: "Alles, was bleibt, ist Hoffnung. Die Hoffnung, dass womöglich letzten Endes der Verstand siegt."

Holocaust-Gedenken im Bundestag

Sabine Müller, ARD Berlin

31.01.2018 17:15 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 31. Januar 2018 um 17:00 Uhr.