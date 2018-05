"Sie tut nichts und will den Kontrollverlust im BAMF aussitzen." Die SPD greift Kanzlerin Merkel scharf an und fordert ein Machtwort. Im BAMF-Skandal gerät nun auch Ex-Chef Weise ins Rampenlicht.

Kritisiert Kanzlerin Merkel in der BAMF-Affäre: SPD-Vizechef Ralf Stegner

Die SPD fordert, dass sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Affäre um unrechtmäßige Asylbescheide einschaltet. "Merkel drückt sich vor ihrer eigenen Verantwortung. Sie schweigt, tut nichts und will den Kontrollverlust im BAMF aussitzen", sagte der SPD-Vizevorsitzende Ralf Stegner der "Welt" mit Blick auf die Vorfälle in der Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF).

Die politische Verantwortung für die Affäre liege bei der Union, sagte Stegner weiter, da diese seit 13 Jahren das Bundesinnenministerium führe. "Die Kanzlerin muss jetzt endlich dafür sorgen, dass aufgeklärt wird - und sie muss endlich selbst aufklären."

Pistorius will Personal aufstocken

Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) forderte eine andere Personalpolitik im Flüchtlingsamt. Mit Blick auf die vielen befristet eingestellten Entscheider sagte Pistorius im "Bericht aus Berlin", das Vorgehen sei "nahezu grotesk. Deswegen wäre es richtig, hier die Verträge zu entfristen, mit den guten Leuten, mit den ausgebildeten. Und das Personal aufzustocken."

"Fehler einräumen und ausräumen".

Bericht aus Berlin, 27.05.2018







Seehofer verspricht Aufklärung

Der für das Bundesflüchtlingsamt zuständige Innenminister Horst Seehofer (CSU) kündigte erneut volle Aufklärung und Konsequenzen an. Mit Blick auf seine Aussage am Dienstag im Innenausschuss des Bundestags versprach Seehofer in der ZDF-Sendung "Berlin direkt": "Ich werde alles, was ich weiß, am Dienstag auch im Bundestag sagen."

Seehofer bekräftigte, von den Vorgängen in Bremen erst am 19. April erfahren zu haben, nachdem die Staatsanwaltschaft Durchsuchungen vorgenommen hatte. Er habe dann sofort gehandelt, indem er den Bundesrechnungshof mit der Prüfung der Vorfälle beauftragt und dem Bremer Amt verboten habe, weiterhin Asyl-Entscheidungen zu treffen.

Innenminister Seehofer will einen "Masterplan" zur Neuordnung der Asyl-Entscheidungen vorlegen

Asyl-"Masterplan" ist fertig

Für Seehofer zeigt der Bremer Skandal auch, wie nötig die von ihm geplanten "Ankerzentren" sind, in denen Asylbewerber bleiben sollen, bis über ihren Antrag positiv entschieden ist oder sie abgeschoben werden. "Denn wir wollen ja in den Zentren die Asylverfahren nicht nur schneller, sondern auch sicherer machen." In "Ankerzentren" - "Anker" steht für "Ankunft, Entscheidung, Rückführung" - sollen nach Seehofers Plänen künftig die gesamten Asylverfahren abgewickelt werden.

Der von Seehofer angekündigte "Masterplan" asylpolitischer Maßnahmen sei fertig. Er werde ihn "wahrscheinlich in der übernächsten Woche veröffentlichen". Der Bremer Fall zeige, dass die gesamte Asyl-Organisation verändert werden müsse.

In der Kritik: Ex-BAMF-Chef Frank-Jürgen Weise

Streit um Verantwortung von Ex-Chef Weise

Der BAMF-Gesamtpersonalrat erhob schwere Vorwürfe gegen den ehemaligen Chef des BAMF Hans-Jürgen Weise. "Unter der Amtsleitung von Herrn Weise wurde das BAMF auf marktwirtschaftliche Benchmarks getrimmt. Über das Grundrecht auf Asyl wurde wie am Fließband entschieden", sagte Personalrats-Chef Rudolf Scheinost den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Jetzt zahlen wir mit den vielen Gerichtsurteilen gegen BAMF-Entscheidungen sowie den Pannen, Fehlern und Unregelmäßigkeiten bei den Außenstellen die Rechnung für diese Behördenpolitik."

Weise verteidigte sein Vorgehen. Die Unregelmäßigkeiten in Bremen seien "im Kern auf persönliches Fehlverhalten" und "wohl auf falsch verstandene Humanität" zurückzuführen. Solche Fehler hätten "auch ohne Umbau der Behörde und Ansturm passieren können", erklärte er ebenfalls gegenüber den Funke-Zeitungen. Ohne "eine massive Beschleunigung mit dem Risiko, dass unerfahrene Mitarbeiter und Dolmetscher auch Fehler machen können", wären aber heute noch immer Hunderttausende Asyl-Verfahren unbearbeitet.

FDP will Nachkontrollen

Die FDP kündigte an, im Parlament zu beantragen, die Nachkontrolle aller Asylentscheide zwischen 2014 und 2017 vom Flüchtlingsamt auf externe Prüfer zu übertragen. "Die Behörde sollte sich in diesem Fall nicht selbst kontrollieren", sagte die FDP-Innenexpertin Linda Teuteberg der "Bild"-Zeitung.

Auch Bundesjustizministerin Katarina Barley hatte bundesweite Kontrollen der Asylbescheide gefordert. "Ich würde mir wünschen, dass stichprobenartig generell und überall in Deutschland Asylbescheide überprüft werden. Diese Maßnahme könnte helfen, Vertrauen wiederherzustellen", sagte die SPD-Politikerin der "Bild am Sonntag". Ein Generalverdacht gegen alle Mitarbeiter der Behörde sei allerdings fehl am Platz.

Über dieses Thema berichtete Bericht aus Berlin am 27. Mai 2018 um 18:30 Uhr.

