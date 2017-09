Steht am Wahltag schon ein Ergebnis fest? Wie geht es danach weiter? Welches sind die wichtigsten Schritte bis zur konstituierenden Sitzung? Eine Übersicht.

Von Nil Idil Çakmak, tagesschau.de

Am 24. September dürfen etwa 61,5 Millionen Menschen in Deutschland ihre Stimme abgeben - das schätzt der Bundeswahlleiter. Nachdem die Wahllokale am Wahltag um 18 Uhr schließen, beginnen die Wahlausschüsse und Wahlhelfer alle Stimmen, inklusive der Briefwahlstimmen, auszuzählen. Anschließend übermitteln sie diese an den Bundeswahlleiter. Noch in der Wahlnacht verkündet dieser das vorläufige Wahlergebnis für das gesamte Wahlgebiet.