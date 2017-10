Der neue Bundestag hat sich konstituiert, doch bis die neue Regierung steht, dürfte es noch eine Weile dauern. Wer in dieser Zwischenzeit welche Zuständigkeiten hat, ist im Grundgesetz geregelt.

Von Frank Bräutigam, ARD-Rechtsexperte

Nein, dazu steht im Grundgesetz nichts. Eine absolute "Deadline" für die Wahl eines Regierungschefs/einer Regierungschefin durch den Bundestag gibt es also nicht. In Artikel 63 Absatz 1 Grundgesetz heißt es lediglich:

"Der Bundeskanzler wird auf Vorschlag des Bundespräsidenten ohne Aussprache gewählt."

Das formale Vorschlagsrecht für den Kandidaten oder die Kandidatin hat also der Bundespräsident. Dabei wird er sich an den Ergebnissen der Koalitionsverhandlungen orientieren. In den Kommentierungen zum Grundgesetz ist zu lesen, dass der Bundespräsident seinen Vorschlag innerhalb einer "angemessenen" Frist machen solle. Je schwieriger die Koalitionsverhandlungen, desto länger dürfte die Frist aber als "angemessen" gelten. Diese Diskussion würde wohl erst dann Fahrt aufnehmen, wenn kurz vor Weihnachten eine Regierungsbildung noch in weiter Ferne sein sollte.