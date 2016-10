Die Einführung der blauen Plakette ist vorerst gescheitert. Bei der Verkehrsministerkonferenz in Stuttgart stimmten die Minister der Länder mehrheitlich dagegen. Hauptstreitpunkt sind ältere Dieselfahrzeuge.

Die Verkehrsministerkonferenz in Stuttgart hat den Vorstoß der Länder Baden-Württemberg, Bremen und Hessen für eine blaue Plakette gestoppt. Die Mehrheit der Länderminister entschied sich vorerst gegen eine Einführung der Umweltplakette. Diese sollte dazu führen, dass nur noch schadstoffarme Fahrzeuge in Städte mit Umweltzonen hineinfahren dürfen.

Plakette bleibt auf der Agenda

Laut Baden-Württembergs grünem Verkehrsminister Winfried Hermann wurde die blaue Plakette aber nicht generell abgelehnt. Das Thema sei einfach noch nicht entscheidungsreif und bleibe auf der Agenda der Politiker, sagte Hermann.

Streitthema Diesel

Hauptstreitpunkt in der Debatte um die blaue Plakette sind Dieselfahrzeuge. Ältere Modelle dürften in Städten mit Umweltzonen nicht mehr fahren. Das soll laut Vorschlag von Hermann nur noch Fahrzeugen erlaubt werden, die der neuesten Schadstoffnorm, Euro 6, entsprechen. Die meisten Ministerkollegen lehnen das ab - vor allem von CDU und SPD. Auch Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt hatte sich bereits gegen die blaue Plakette ausgesprochen und seine Haltung in Stuttgart bekräftigt.