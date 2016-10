Die Zahl der Verfahren wegen organisierter Kriminalität in Deutschland ist im Vergleich zum vergangenen Jahr nahezu gleich geblieben. Auch wegen einer hohen Dunkelziffer in dem Bereich geht die Bundesregierung von Schäden in Milliardenhöhe aus.

Die Zahl der Ermittlungsverfahren im Bereich der organisierten Kriminalität hat sich im vergangenen Jahr in Deutschland kaum verändert. Im Jahr 2015 führten die Behörden 566 Verfahren, wie das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden mitteilte. Im Vorjahr lag die Zahl mit 571 auf ähnlichem Niveau.

Internetkriminalität nimmt zu

Mehr als ein Drittel (36,7 Prozent) der Verfahren entfiel auf Rauschgiftkriminalität. Danach folgten die Eigentums- (14,8 Prozent) und die Wirtschaftskriminalität (11,8 Prozent). Die Täter agieren laut BKA zunehmend im Internet. Zudem wird die organisierte Kriminalität in Deutschland stark von international agierenden Gruppen geprägt. 80 Prozent der Ermittlungsverfahren weisen den Angaben zufolge internationale Bezüge auf. Der Anteil der Deutschen an den insgesamt 8675 Tatverdächtigen sank demnach auf gut ein Drittel. Zwei Drittel der Verdächtigen sind ausländische Staatsangehörige.

BKA-Präsident Holger Münch will die Ergebnisse zur Terrorabwehr nutzen.

Die Ermittlungsergebnisse aus der organisierten Kriminalität will das BKA vermehrt zur Terrorabwehr nutzen. Dies betreffe etwa den Waffenhandel, Schleuserkriminalität und Dokumentenfälscher, sagte BKA-Präsident Holger Münch bei der Vorstellung des "Bundeslagebilds organisierte Kriminalität" für das Jahr 2015. Vor allem bei diesen Delikten könnten sich Schnittstellen zur Bekämpfung des Terrorismus ergeben. Von den 566 Ermittlungsverfahren gegen organisierte Kriminalität 2015 hatten sich 46 um Schleuserkriminalität gedreht (2014: 35), um Fälschungen ging es in 16 Fällen (2014: 22) und um Waffenhandel oder -schmuggel wie im Vorjahr in fünf Fällen.

Hohe Dunkelziffer

Der von organisierter Kriminalität verursachte Schaden geht nach Schätzungen der Bundesregierung in die Milliarden. Allein im vergangenen Jahr wurden laut BKA 65 Millionen Euro vorläufig gesichert. Dem gegenüber stünden verursachte Schäden in Höhe von 424 Millionen Euro und erzielte kriminelle Erträge von 230 Millionen Euro.

Die Dunkelziffer in dem Bereich sei sehr hoch und das Schadenspotenzial enorm, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière. "Die organisierte Kriminalität bedroht uns alle", sagte der Minister. Bei der Bekämpfung sei vor allem das Gesetzesvorhaben zur Vermögensabschöpfung wichtig, mit dem Vermögen unklarer Herkunft leichter eingezogen werden könne. Dies packe die Täter da, wo es ihnen weh tue.

