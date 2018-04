Illegal gedrehtes Filmmaterial über Missstände in Hühnerställen darf verwendet werden, wenn das Informationsinteresse der Öffentlichkeit überwiegt. Das entschied der Bundesgerichtshof und gab damit dem MDR Recht.

Die Verwendung von ungenehmigten Filmaufnahmen ist zulässig, wenn diese Missstände von erheblichem öffentlichen Interesse offenlegen. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden. Damit darf der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) Bilder von erbärmlichen Zuständen in Öko-Hühnerställen weiter verwenden - obwohl die darin angeprangerten Unternehmen nicht gegen Vorschriften verstoßen hatten.

Die Aufnahmen basierten zwar auf einer Verletzung des Hausrechts und damit einem Rechtsbruch, führte der Vorsitzenden Richter Gregor Galke aus. Das Informationsinteresse der Öffentlichkeit sei in diesem Falle aber höher zu bewerten als die Rechte des Erzeugerbetriebs. "Es ging um Massenproduktion bei Bioerzeugnissen und damit um ein hoch aktuelles Thema", sagte Galke.

Erzeugerzusammenschluss klagte gegen Ausstrahlung

Der MDR hatte 2012 in der Reihe "ARD Exklusiv" und in der Sendung "Fakt" über Missstände in Bio-Hühnerställen berichtet. In dem Beitrag wurden auch heimlich gedrehte Filmaufnahmen verwendet, die ein Tierschützer dem MDR zur Verfügung gestellt hatte. Diese zeigten unter anderem Hühner mit wenigen Federn sowie tote Hühner.

Der Erzeugerzusammenschluss Fürstenhof GmbH aus Mecklenburg-Vorpommern wehrte sich gegen die Ausstrahlungen und klagte auf Unterlassung. Vor dem Landgericht und dem Oberlandesgericht Hamburg (OLG) hatte er damit noch Erfolg. Das OLG hatte zuletzt argumentiert, dass die Aufnahmen ja keine strafbaren Missstände gezeigt hätten. Zudem hätten sie nur entstehen können, da der Tierschutzaktivist unbefugt in die Ställe eingedrungen und damit Hausfriedensbruch begangen habe.

Der BGH entschied, dass der MDR die Bilder aus den Hühnerställen weiter verwenden darf.

Keine MDR-Beteiligung an Hausfriedensbruch

Der BGH verwies jedoch auf den hohen Stellenwert der Pressefreiheit und die Rolle der Medien als "Wachhund der Öffentlichkeit". Zwar könne die Ausstrahlung den Ruf und das Ansehen des Hühnerstall-Betreibers beeinträchtigen. Auch werde das Interesse des Klägers berührt, seine "innerbetriebliche Sphäre vor der Öffentlichkeit geheim zu halten".

Dennoch sei die MDR-Veröffentlichung rechtmäßig. Der Sender habe sich an den rechtswidrig erstellten Filmaufnahmen nicht beteiligt. Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse würden nicht offenbart. Vielmehr werde die Art der Hühnerhaltung dokumentiert und der Zuschauer darüber zutreffend informiert.

Der Filmbeitrag setze sich kritisch mit der Massentierhaltung auseinander und stelle die tatsächlichen Tierhaltungsbedingungen den von der Klägerin herausgestellten hohen ethischen Produktionsstandards gegenüber. Es gehöre zur Aufgabe der Presse, sich mit diesen Gesichtspunkten zu befassen und die Öffentlichkeit zu informieren, betonte der BGH. Die Funktion der Presse sei nicht auf die Aufdeckung von Straftaten oder Rechtsbrüchen beschränkt.

Der MDR sprach nach der Urteilsverkündung von einer "Stärkung der investigativen Recherche". Der Sender habe die Auseinandersetzung "bewusst bis in die höchste Instanz getragen", erklärte Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi.

Az.: VI ZR 396/16