Im Prozess um den Brandanschlag auf einen Obdachlosen in Berlin sind am Dienstag die Urteile gefallen: Ein 21-Jähriger muss für zwei Jahre und neun Monate ins Gefängnis. Die fünf anderen Angeklagten bekamen mildere Strafen.

Nach einer Feuerattacke gegen einen schlafenden Obdachlosen in einem Berliner U-Bahnhof ist der Haupttäter am Dienstag zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Das Berliner Landgericht sprach den 21-Jährigen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung schuldig und ließ damit den Vorwurf des versuchten Mordes fallen.



Nach ersten Informationen wurden zudem drei Mitangeklagte im Alter von 17 bis 18 Jahren wegen Beihilfe zu Jugendstrafen von jeweils acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Zwei weitere Angeklagte im Alter von 16 und 19 Jahren bekamen wegen unterlassener Hilfeleistung jeweils vier Wochen Arrest und müssen gemeinnützige Arbeit leisten.



Ein siebter Mitangeklagter war bereits zuvor zu zwei Wochen Jugendarrest wegen unterlassender Hilfeleistung verurteilt worden.



In ihrer Anklage hatte die Staatsanwaltschaft zunächst den Vorwurf des versuchten Mordes gegen sechs der Angeklagten erhoben. Für den 21-Jährigen forderte sie daher vier Jahre Haft. Dem folgte das Gericht nun nicht.



Kopfunterlage eines schlafenden Obdachlosen angezündet

Die sechs jungen Männer aus Syrien und Libyen hatten in der Weihnachtsnacht am Berliner U-Bahnhof Schönleinstraße die Kopfunterlage eines schlafenden Obdachlosen in Brand. Anschließend entfernten sie sich vom Tatort. Passanten löschten das Feuer rechtzeitig und verhinderten so Schlimmeres. Der Mann aus Polen blieb unverletzt. Fahndungsbilder der lachend vom Tatort fliehenden Jugendlichen hatten bundesweit für Aufsehen gesorgt.



Im Prozess bestritten die Angeklagten jede Tötungsabsicht. Der 21 Jahre alte Hauptangeklagte aus Damaskus, der das Feuerzeug betätigte, entschuldigte sich für seine Tat und erklärte sie mit dem Konsum von Alkohol und Drogen. Der 21-Jährige gab im Prozess die "fatale Idee" einer Zündelei zu. Er habe ein Taschentuch in Brand gesteckt, den Mann aber "nur durch ein kleines Feuerchen aufschrecken wollen".

Verteidigung forderte Bewährungsstrafen und Freisprüche

Vor der Urteilsverkündung am Dienstag hatten zunächst die Verteidiger noch ihre Plädoyers gehalten. Der Anwalt des 21-Jährigen forderte dabei eine Bewährungsstrafe: Es kämen maximal zwei Jahre Haft auf Bewährung infrage - wegen des Versuchs einer einfachen Körperverletzung. Nach Angaben des Anwalts sei der 21-Jährige zum Tatzeitpunkt vermindert schuldfähig gewesen, er habe vor der Tat Wodka, Cannabis, Extasy und Heroin konsumiert.



Für drei andere Angeklagte hatten die Verteidiger eine Verurteilung wegen unterlassener Hilfeleistung verlangt - statt wegen Beihilfe. Für zwei 18 Jahre alte Angeklagte wurden Freisprüche verlangt. Ihre Mandanten seien an der Tat nicht beteiligt gewesen seien, so die Verteidiger.

Der 21-jährige Hauptangeklagte saß zuletzt als einziger noch in Untersuchungshaft. Die fünf anderen Angeklagten kamen am Freitag vorzeitig auf freien Fuß.

Sendung: Abendschau, 13.06.2017, 19.30 Uhr